За скандальными магазинами "U420" стоял "Химпром": как работала схема и кто во главе

Главными площадками для продажи запрещенных веществ стали Днепр и Киев

Сеть магазинов "U420", в которых продавали психотропы под видом сувениров, была организована преступной группировкой "Химпром", во главе которой стоит наркобарон Егор Буркин ("Мексиканец").

Об этом глава Национальной полиции Иван Выговский и его заместители сказали на брифинге 22 апреля. По его словам, организация имеет мошеннические колл-центры, а также применяет насилие против конкурентов, включая сотрудников полиции и их родственников.

Правоохранители задокументировали более 30 фактов насильственных преступлений, совершенных или заказанных членами "Химпрома". В частности, угрозы получал руководитель Департамента по борьбе с наркотиками Дмитрий Торгало.

Вместе с тем "Химпром" зарабатывал на иностранцах, имея сеть колл-центров, которая обманывала граждан Чехии, Румынии и Словакии.

Внутри сообщества действовало четкое распределение ролей: одни отвлечали за изготовление наркотиков, другие – за информационное сопровождение, а также давление через медиа на тех, кто препятствовал их деятельности. А координировать деятельность преступной группировки дистанционно продолжает 36-летний гражданин России "Мексиканец", находясь в международном розыске и скрываясь за рубежом.

Известно, что участники группировки производили ввоз синтетических каннабиноидов и изготавливали из них широкий ассортимент продуктов. Основной товар — джойнты, таблетки "Сонрелакс", конфеты, желейные мишки и кальянные смеси. Главными площадками для продажи стали Днепр и Киев. Всего по стране было 105 торговых точек. Организаторы хотели охватить Киев, Одессу, Днепр, Харьков и Львов.

14 апреля 2026 года была выполнена масштабная операция, в ходе которой проведен 281 обыск в Киеве и 10 областях в сети магазинов "U-420". Ликвидированы места производства, фасовки, а также продажи продукции. Всего было зъято:

более 54 000 литров готовой продукции с CBD;

более 12 000 джойнтов;

20 000 таблеток "Сонрелакс";

более 4 000 банок с конфетами и желейными мишками;

почти 20 000 литров экстракта для кальянного табака;

более 3 000 килограммов смеси для джойнтов и кальянной смеси;

более 300 мобильных телефонов;

более 1 000 банковских карт;

145 печатей, документы, наличные на 7 миллионов гривен.

Примерная стоимость изъятой продукции составляет более 75 миллионов гривен.

Предыстория

Сеть "U-420" позиционировала себя как "кафешопы" и занималась продажей продуктов на "основе легализованного каннабиса". Речь идет о "гаше и джоинтах" (на сленге, гаше – гашише, джоинтах – самокрутках с марихуаной, – ред.), которые в магазине называют сувенирной продукцией.

Корреспонденты Bihus проверили состав "сувениров", которые приобрели в столичном киоске. По результатам экспертизы частной лаборатории и Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел, продукция содержала синтетический каннабиноид, который классифицируется как разновидность наркотика "спайс".

"U420" стал "известным" благодаря многочисленной рекламе в соцсетях, в том числе и с привлечением известных блогеров с многотысячной аудиторией. Среди них – актер Тарас Цымбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько, Дана Грин и другие", – говорится в видео.

Что касается названия магазина, то это не просто рандомные буквы и цифры. 420 — в Северной Америке используют как термин, содержание которого сводится к "пора покурить" (16:20, или "four-twenty" — означает традиционное время, когда любители марихуаны собираются на перекур). Таким образом,название украинского магазина (в этом случае U впереди цифр, вероятно, означает Ukraine) словно прямо указывает на то, что именно он продает.

Окончательно выяснить, кто же стоит за создание сети "сувениров" не удалось, так как здесь речь идет о классической схеме мутных бизнесов. Ведь торговую марку "U420" регистрировала вместе с двумя смежными названиями Joint Point и Greenstate компания Bohemius Plus. ООО указан с основным видом деятельности продажа бытовых электротоваров, к которому добавили и производство чая, кофе, продажа табака, фармацевтических препаратов и т.д.

"В общем, контора выглядит как та, которую и приобрели специально под сеть магазинов U420. Руководитель и владелец ООО 34-летний Андрей Юшко", — говорится в материале.

Но и здесь закрадываются сомнения, потому что оказывается, что владелец сети не имеет ни шикарных апартаментов, ни автопарка, даже наоборот — долги за коммуналку, алименты и т.д. В то же время сама сеть использует всем хорошо знакомую схему, когда вместо ООО каждый магазин — это отдельный ФОП. То есть, если ненароком полиция придет с проверкой, заберет вещества и вручит подозрение — ответственность ляжет на владельца ФОП.

"Это проблема только конкретного ФОП, на счет которого производится оплата в конкретном магазине. Для сети как таковой ничего не будет. Ну, минус один магазин. Есть еще десятки других", — добавляет журналистка.

Заметим, что единственной доступной информацией по Андрею Юшко есть то, что его задерживали за рулем в состоянии наркотического опьянения.

"Химпром" и убийство Андрея Портнова

В деле об убийствк бывшего советника Януковича Андрея Портнова рассматривают также версию о возможной причастности международного наркокартеля "Химпром". Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в окружении Портнова сообщает "Украинская правда".

Среди других методов картеля – обливание кислотой, устрашение семей следователей и прямые угрозы правоохранителям, которые занимались расследованием дел, связанным с "Химпромом".

Источники УП говорят, что пару лет назад представители группировки обращались к Портнову с просьбой оказать содействие в юридической защите, но получили резкий отказ. Дела, связанные с "Химпромом", неоднократно рассматривались в Печерском суде, с которым связывали Портнова, однако он сам, по данным его окружения, резко отклонил любые предложения, которые могли бы иметь отношение к наркокартелю.

В кругу Портнова отметили, что убийство бывшего советника украинского беглого президента могло стать демонстративным "сигналом" для заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в марте 2026 года начались погромы магазинов U420. Нападению подверглись магазины в Харькове, Львове и Киеве.