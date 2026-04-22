Сборная Украины по футболу осталась без тренера: известна причина

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Контракт с ним, который должен был продлиться до конца чемпионата мира, не будет продлен.

Об этом сообщается на сайте УАФ. Согласно сообщению, Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Сергеем Ребровым.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

