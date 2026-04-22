Каждая вторая чашка кофе – контрабанда? Юристка разложила по полочкам громкое заявление Гетманцева

Есть несколько трюков, с помощью которых импортеры избегают налогообложения

Заявление главы Комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики Даниила Гетманцева, что каждая вторая чашка кофе в стране может быть контрабандной — не является отражением реальной ситуации. При этом юристы согласны с тем, что некоторые импортеры знают способы избегания налогообложения.

Как подчеркнула в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" управляющий партнер, адвокат Юридической компании "Таций и Партнеры" Дарья Косинова, само заявление Гетманцева, что бюджет ежегодно недополучает около $7 млрд, является лишь его мнением. Выводы можно делать только после проведения независимого аудита.

Как регулируется импорт кофе

Кофе – не подакцизный товар, объяснила юрист, поэтому специальных лицензий не нужно, рынок открыт. Для ввоза необходимо обязательное декларирование (код УКТ ВЭД 0901) с указанием стоимости, количества и страны происхождения сырья.

При импорте кофе применяется ввозная пошлина. Его ставки определяются в зависимости от страны происхождения товара и условий международных договоров Украины.

Базовая ставка НДС составляет 20% и применяется к таможенной стоимости товара с учетом пошлины. Акцизный налог при импорте кофе не взимается.

Как импортеры избегают налогообложения

Как пояснила "Телеграфу" Дарья Косинова, есть несколько схем уклонения от налогообложения. Эти способы не специфичны для кофейного рынка, они характерны для любого сектора с недостаточным уровнем контроля.

Подмена товарной позиции

Продукция декларируется под кодом другого товара для применения более низких таможенных ставок или уменьшения внимания со стороны контролирующих органов. Для того чтобы установить факт подмены, нужна лабораторная экспертиза или углубленное таможенное освидетельствование.

Занижение таможенной стоимости

Импортер может указать в декларации стоимость товара ниже фактической стоимости сделки. Это уменьшает базу начисления как ввозной пошлины, так и НДС.

Режим гуманитарной помощи

Механизм состоит в том, что товар ввозится под статусом гуманитарного груза, который освобожден от уплаты таможенных платежей. Однако впоследствии он реализуется через коммерческие каналы сбыта.

Нелегальное производство

В Украину без должного таможенного оформления ввозят сырье низкого качества. Далее его обрабатывают на незарегистрированных производственных объектах и продают под торговыми марками известных производителей. Распознать эту схему можно по цене конечного продукта — обычно она значительно ниже стоимости оригинала.

Сбыт продукции через ФЛП

Продукция продается через разветвленные сети физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (вторая группа единого налога). Это позволяет избежать регистрации плательщиком НДС и занижать фактические объемы товарооборота.

Что сказал Гетманцев о кофе

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале 13 апреля написал, что украинцы ежегодно употребляют от 85 до 105 тысяч тонн кофе. Однако легально завозится в Украину всего 49 тысяч тонн. Поэтому, добавил он, каждая вторая чашка кофе, которую украинцы заказывают в кафе или готовят дома, может быть контрабандной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отличить оригинальный кофе "Lavazza" от подделки. Есть несколько признаков, указывающих, что напиток фейковый.