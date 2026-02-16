Поздравляем с Масленицей 2026! Яркие открытки и красивые пожелания для родных и друзей

В этот период принято провожать зиму и готовиться к приходу весны

В понедельник, 16 февраля, стартует Масленица — яркий праздник, наполненный традициями, вкусными блинами и веселыми гуляниями, который продлится до 22 февраля. А затем начнется Великий предпасхальный пост.

Масленица — один из самых ярких и любимых праздников в Украине, который знаменует приход весны и прощание с зимой. Даты праздника каждый год меняются, так как привязаны к дате Пасхи.

Блины в этот день становятся настоящим символом праздника, поскольку олицетворяют возвращающееся солнце и весеннее тепло. "Телеграф" подготовил подборку открыток и картинок с праздником Масленицы 2026. Отправьте их своим родным, друзьям и близким!

Поздравления с Масленицей 2026

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю хороших друзей и подлинного счастья.

С Масленицей 2026

Поздравляю с народным праздником пробуждения весны — Масленицей! Желаю, чтобы в вашей жизни с новой силой зацвели любовь, нежность и радость, а дни наполнились полноводными ручьями счастья. Добра, вкусных вареников и хорошего настроения!

Открытки с Масленицей 2026

Поздравляю вкусным праздником, с Масленицей. Желаю, чтобы в жизни было много радости и достатка, любая печаль растопилась, словно масло, а сердце оставило все плохое в зимних сугробах и устремилось к весеннему счастью.

С Масленицей 2026 красивые картинки

С масленицей! Пусть весеннее солнце освещает путь, греет своими лучами душу, сердце, ваши дома. Пусть этот праздник подарит свет, огромную радость и искреннюю улыбку. Желаем, чтобы счастье было вечным спутником и опорой на пути.

Как поздравить с Масленицей 2026

