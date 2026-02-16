Вітаємо з Масницею 2026! Яскраві листівки та гарні побажання для рідних та друзів

У цей період заведено проводити зиму і готуватися до приходу весни

У понеділок, 16 лютого, стартує Масниця — яскраве свято, наповнене традиціями, смачними млинцями та веселими гуляннями, яке триватиме до 22 лютого. А потім розпочнеться Великий піст.

Масниця — одне з найяскравіших та найулюбленіших свят в Україні, яке знаменує прихід весни та прощання із зимою. Дати свята щороку змінюються, оскільки прив’язана до дати Великодня.

Млинці у цей день стають справжнім символом свята, оскільки уособлюють сонце і весняне тепло. "Телеграф" підготував добірку листівок та картинок зі святом Масниці 2026. Відправте їх своїм рідним, друзям та близьким!

Привітання з Масницею 2026

Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло, як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами. З святами вас!

З Масницею 2026

Вітаю з Масницею! Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка. Зі святом!

Листівки з Масницею 2026

З усього серця вітаю тобі з Масницею та бажаю тобі солодкого життя, сонця та тепла! Хай Господь обороняє тобі від усіх клопотів та суму, від злих людей та від несмачних млинців!

З Масницею 2026 гарні картинки

Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки й подарують прекрасний настрій! Нехай весняні дні принесуть радість, мир, добробут, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!

Як привітати з Масницею 2026

"Телеграф" писав раніше, що потрібно знати про початок Великого посту 2026. Дізнайтеся основні заборони.