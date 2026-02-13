С Днем женской дружбы 2026! Яркие открытки для самой лучшей подруги

Обязательно поздравьте одну из лучших женщин в вашей жизни

В пятницу, 13 февраля, в преддверии Дня святого Валентина, украинцы отмечают День подруг, или Международный день женской дружбы. В этот день подруги встречаются, чтобы провести время вместе и отпраздновать свою крепкую и искреннюю дружбу.

Этот праздник не имеет официального статуса, а его появление связано с Лесли Ноуп — главной героиней американского комедийного сериала "Парки и зоны отдыха". Именно она придумала Galentine’s Day, соединив слова gal pals (что буквально переводится как "подруги") и День святого Валентина.

Если у вас есть подруга или целая компания подруг — 13 февраля станет отличным поводом встретиться и отпраздновать этот необычный день. Кроме того, можно порадовать своих близких подруг милыми открытками и теплыми словами пожеланий, чтобы подарить им хорошее настроение в этот праздник.

В честь этого приятного события "Телеграф" подготовил подборку открыток и поздравительных картинок к 13 февраля, которыми можно поделиться с близкими подругами (и не только) в социальных сетях или мессенджерах.

Кстати, в этом году День женской дружбы выпадает на мистическую дату. Ранее "Телеграф" публиковал открытки ко дню "пятница 13-е".