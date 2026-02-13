Укр

С Днем женской дружбы 2026! Яркие открытки для самой лучшей подруги

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Подруги празднуют
Подруги празднуют. Фото Коллаж "Телеграфа"

Обязательно поздравьте одну из лучших женщин в вашей жизни

В пятницу, 13 февраля, в преддверии Дня святого Валентина, украинцы отмечают День подруг, или Международный день женской дружбы. В этот день подруги встречаются, чтобы провести время вместе и отпраздновать свою крепкую и искреннюю дружбу.

Этот праздник не имеет официального статуса, а его появление связано с Лесли Ноуп — главной героиней американского комедийного сериала "Парки и зоны отдыха". Именно она придумала Galentine’s Day, соединив слова gal pals (что буквально переводится как "подруги") и День святого Валентина.

Если у вас есть подруга или целая компания подруг — 13 февраля станет отличным поводом встретиться и отпраздновать этот необычный день. Кроме того, можно порадовать своих близких подруг милыми открытками и теплыми словами пожеланий, чтобы подарить им хорошее настроение в этот праздник.

В честь этого приятного события "Телеграф" подготовил подборку открыток и поздравительных картинок к 13 февраля, которыми можно поделиться с близкими подругами (и не только) в социальных сетях или мессенджерах.

открытка с днем подруги 2026
с днем подруги открытка
с днем женской дружбы открытка
картинка с днем подруги 13 февраля
с днем подруг 2026 поздравляю
праздник день подруг 2026
с днем женской дружбы открытка

Кстати, в этом году День женской дружбы выпадает на мистическую дату. Ранее "Телеграф" публиковал открытки ко дню "пятница 13-е".

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #День женской дружбы #День подруг