Почти весна: когда в Кировоградской области потеплеет после -14 градусов

Показатели на термометрах резко подскочат до +4 градусов

В Александрии с 6 февраля ожидается заметное изменение погоды. После периода зимних морозов температура постепенно повысится до плюсовых значений.

Такие колебания продлятся около недели и будут сопровождаться осадками. Прогнозом поделились в "Meteofor".

Прогноз погоды на ближайшие 10 дней.

С 6 февраля в городе сохранится холодная зимняя погода. Днем температура составит около 3 градусов мороза, а ночью опустится до 8 градусов ниже нуля. Синоптики прогнозируют возможный снег.

Уже 7-8 февраля мороз несколько ослабнет, но останется ощутимым. В дневное время температура будет колебаться от 2 до 1 градуса мороза. Ночью столбики термометров опустятся до 7…3 градусов ниже нуля. Ожидается снег с дождем.

Погода в Александрии. Фото: Meteofor

Самый холодный период ожидается 9-11 февраля. В это время ночью температура может опускаться до 14…13 градусов мороза. Днем также сохранится холод — от 7 до 3 минусовых градусов. Будет преобладать сухая и более солнечная погода, однако иногда будет идти снег.

Начиная с 12 февраля, погодные условия начнут резко меняться. Ночью температура повысится до примерно 2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. В этот день возможны осадки в виде мокрого снега, что может вызвать гололедицу на дорогах и тротуарах.

13-15 февраля в Александрии установится значительно более теплая погода. Ночью температура будет колебаться от 0 до 1 градуса тепла, а днем воздух прогреется до +3…+4 градусов. Ожидается облачность и дождь с мокрым снегом.

