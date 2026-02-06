На днях Харьков снова накроют сильные морозы. Когда и надолго ли задержатся холода
В городе и области снова будет очень холодно
Вскоре Украину накроет третья волна морозов. В Харькове температура воздуха опустится до -20 градусов.
Синоптик Тернопольского областного гидрометцентра Оксана Озимкив рассказала "Телеграфу", что похолодание ожидается уже в начале следующей недели. Ужесточение морозов принесет антициклон. Самыми холодными днями станут 9 и 10 февраля.
Погода в Харькове 9-10 февраля
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 февраля ночью в Харьковской области прогнозируется -10 -12 градусов. Днем сохранится такая же температура. Во вторник, 10 февраля, ночью столбики термометров опустятся до 18-20 градусов мороза, в дневные часы — 8-10 градусов ниже нуля.
По расчетам сайта meteofor, морозы 9-10 февраля будут немного ниже. Минимально столбики термометров в Харькове опустятся до 16 градусов мороза.
Популярный погодный сайт sinoptik.ua в начале следующей недели прогнозирует минимальную температуру в Харькове 9 февраля на уровне -14 градусов. Самым холодным будет 10 февраля, когда столбики термометров опустятся до -18.
Уже на следующий день станет теплее. А в четверг, 12 февраля, прогнозируется до +4 градусов.
