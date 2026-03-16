О чем фильм "Одна битва за другой", получивший Оскар 2026, и где его смотреть

Американская киноакадемия вручила заветные статуэтки

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98 церемония "Оскар". Американская киноакадемия раздала статуэтки за лучшие фильмы и роли. Победу в главной номинации "Лучший фильм" получила картина "Одна битва за другой".

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом фильме, о чем он, кто сыграл главные роли и где его можно посмотреть.

Что известно о фильме "Одна битва за другой"?

Оригинальное название фильма "Одна битва за другой" — One Battle After Another, также есть рабочее название The Battle of Baktan Cross. Режиссер ленты Пол Томас Андерсон, для которого эта картина стала долгожданным пиком признания (он также получил награды за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий).

Надо сказать, что фильм собрал по настоящему звездный каст. Главную роль в нем сыграл Леонардо Ди Каприо. В фильме он сыграл роль Боба Фергюсона — бывшего радикального революционера, ныне живущего в тени.

Еще одна признанная звезда — Шон Пенн, который сыграл Стивена Локджоу. Он одержимый и опасный правительственный агент, антагонист Боба. К слову, за эту роль Пенн получил "Оскар" как лучший актер второго плана.

Также в фильме снялись Чейз Инфинити, Тэяна Тейлор, Бенисио дель Торо и другие. Всего фильм "Одна битва за другой" собрал 6 статуэток Оскар 2026 в разных номинациях.

О чем фильм "Одна битва за другой"?

Сценарий фильма был основан на романе Томаса Пинчона "Вайнленд", но перенесен в современную, слегка антиутопичную Америку. Он рассказывает о Бобе Фергюсоне — некогда активном участнике леворадикальной группировки, который уже 16 лет скрывается от властей, ведя тихую жизнь "вне системы" вместе с дочерью Уиллой в калифорнийской глуши. Он живет в состоянии постоянной паранойи, подпитываемой прошлыми грехами и вредными привычками. Размеренная жизнь Боба рушится, когда его находит старый враг — офицер Стивен Локджоу.

Одна эта картина не только о революционных событиях и паранойи главного героя. Это глубокое размышление о том, как идеалы молодости сталкиваются с реальностью, и о попытке отца защитить своего ребенка от последствий собственных ошибок в меняющемся мире.

Где посмотреть бесплатно?

Фильм был в прокате в украинских кинотеатрах с 25 сентября 2025 года. На данный момент в марте 2026 года широкий прокат уже завершен. Однако из-за огромного успеха на "Оскаре" некоторые кинотеатры запускают повторные спецпоказы. Для этого нужно проверять афиши в своем городе.

Также фильм можно посмотреть в Украине на официальных платформах Apple TV (Аренда стоит около $5-7 (доступ на 48 часов после начала просмотра), покупка — около $15-20) и Google TV, MEGOGO и Sweet.tv (сразу после победы на "Оскаре" фильм может перейти из общей подписки в категорию "Покупка", так как спрос на него сейчас очень большой).

Конечно, это не бесплатно, однако, в хорошем качестве и с украинским дубляжом. Бесплатно посмотреть фильм "Одна битва за другой" пока невозможно.

