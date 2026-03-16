30 марта состоится Украинский Женский Конгресс в Виннице

Основной темой станет женское лидерство как ответ на вызовы полномасштабной войны

В понедельник, 30 марта, в Виннице состоится региональный Украинский Женский Конгресс "Сила женщин. Виннитчина", посвященный роли женщин в формировании сильных и устойчивых общин. Об этом сообщает сайт организации.

Региональные украинские женские конгрессы проводятся по всей Украине, чтобы сделать видимым опыт женщин-лидеров в громадах и масштабировать его на всю страну.

Событие в Виннице объединит военных, ветеранок, представительниц власти, бизнеса, общественного сектора и международных организаций, а главными ее героинями станут женщины, своими решениями меняющие жизнь громад. Это люди, имеющие персональные истории лидерства: мать, потерявшая сына и начавшая в память о нем социальную инициативу для ветеранов, супруги погибших, которые начинают бизнесы, направленные на помощь фронту, воюющая на передовой депутат облсовета.

К работе Украинского Женского Конгресса "Сила женщин. Винниччина" 30 марта можно присоединиться онлайн.

"В фокусе события в Виннице — опыт женского лидерства, который рождается в регионах в ответ на вызовы войны. Мы исследуем, как персональное лидерство трансформируется в ответственное: когда женщины поддерживают устойчивость своих громад и всей страны", — отметила соучредительница Украинского Женского Конгресса, вицеспикер Елена Кондратюк.

"Участницы и участники Конгресса будут говорить о практических решениях, которые помогают общинам оставаться устойчивыми и развиваться даже в сложных условиях", — рассказала соучредитель Конгресса и его директор Светлана Войцеховская.

"Отдельное внимание мы уделим роли общин и женщин-лидеров на пути в Европейский Союз", — сообщила соучредительница Украинского Женского Конгресса, народный депутат Мария Ионова.

Среди ключевых партнеров события — фонд "МХП-Громады", который представит успешные кейсы взаимодействия социально ответственного бизнеса и громад.

Украинский Женский Конгресс – это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Он основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности. Украинский Женский Конгресс ежегодно проводит событие в Киеве и серию специальных мероприятий в регионах Украины.