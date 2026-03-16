На Оскаре 2026 вспомнили о Путине, но "забыли" об Украине. Как фильм о российской пропаганде получил статуэтку

Галина Струс
Новость обновлена 16 марта 2026, 09:22
Создатели фильма "Господин Никто против Путина". Фото Getty Images

Американская киноакадемия вручила премию Оскар 2026

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии "Оскар". Американская киноакадемия раздала статуэтки за лучшие фильмы и роли. Победу в главной номинации "Лучший фильм" получила картина "Одна битва за другой". А вот лучшим документальным фильмом признали датско-чешскую картину "Господин Никто против Путина".

Что известно о фильме и награждении?

Документалка "Господин Никто против Путина" — это совместный проект режиссера Давида Боренштейна и учителя Павла Таланкина (Дания, Чехия). Фильм рассказывает о трансформации российской системы образования в условиях полномасштабной войны с Украиной. Съемки проходили в городе Карабаш Челябинской области, где российский педагог запечатлел на камеру масштабы и методы проникновения российской государственной пропаганды в школьную среду.

Кадр из фильма "Господин Никто против Путина"

Благодаря саму только названию фильма на церемонии, которая транслировалась во многих странах мира, прозвучало имя российского диктатора Путина. А вот об Украине "забыли" — во время выступления на сцене премии создатели ленты ни словом не упомянули полномасштабную войну в нашей стране, которую уже пятый год ведет Путин.

Павел Таланкин на вручении Оскара. Фото: Getty Images

К слову, Таланкин говорил со сцены на русском языке и призывал остановить все войны во имя будущего детей. Режиссер картины Давид Боренштейн также не упомянул войну в Украине во время награждения.

Давид Боренштейн на вручении Оскара 2026. Фото: Getty Images

Трейлер "Господин Никто против Путина"

Стоит отметить, что в 2026 году в номинацию "Лучший документальный фильм" не попал фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Картина рассказывает о событиях войны России против Украины. А вот документалка о "хороших русских" с именем Путина в названии не только была номинирована, но и получила статуэтку Оскар 2026.

Трейлер "2000 метров до Андреевки"

#Документальный фильм #Премия Оскар #Господин Никто против Путина #Оскар 2026