Этот вкус помнят до сих пор. Что произошло с культовыми конфетами "Мелодика"

Самыми популярными были персиковый и классический вкус

Многие украинцы до сих пор помнят насыщенный почти "химозный" вкус конфет "Мелодика". Особенно если говорить о персиковой помадке.

"Телеграф" расскажет, когда появились эти конфеты и где делись сейчас. Отметим, что в Украине их производила кондитерская компания "Konti".

"Мелодика" - это глазированные помадные конфеты, которые укрыты шоколадом, а внутри имеют жидкую начинку. Появились на рынке эти конфеты в 2000-х. Они быстро стали любимыми сладостями многих. Их часто ложили в новогодних подарках для детей.

Конфета "Мелодика". Фото: открытые источники

Основной особенностью стала комбинированная начинка, которую в 2000-х имело всего несколько видов конфет. Но "Мелодика" выделялась и начинкой, которую помнят до сих пор. Конфеты имели несколько основных вкусов, наиболее популярными были персиковая и классическая.

Вкусы "Мелодики":

Классическая — молочная кремовая начинка со сгущенкой в шоколадной глазури;

Персиковая – кисло-сладкая помадка со вкусом персика в шоколадной глазури;

Вишневая – сладкая вишневая помадка.

Позже появились и другие вкусы — яблочный в зеленой обертке и лимонный в желтой.

Куда исчезли культовые конфеты

На самом деле, они не исчезли с рынка полностью, их можно купить и сегодня. Однако в супермаркетах "Мелодика" почти не встречается, ее так сказать вытеснили конкуренты. Однако часто компания "Конти" кладет культовую конфету в свои новогодние подарочные наборы.

Сколько бы времени не прошло, а фаворитом большинства до сих пор остается голубая и персиковая конфеты. Правда, сейчас вкус немного отличается от того, что был у нулевых, ведь изменилась рецептура.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом популярном вкусе чипсов "Люкс" конца 90-х – начале 2000-х.