В Украине могла быть улица Илона Маска. Где и почему передумали

Город был в оккупации в начале полномасштабной войны

В городе Изюм Харьковской области могла быть улица имени американского миллиардера Илона Маска. Такой вариант предлагали в рамках деколонизации, но в конце концов выбрали другое название.

После деоккупации Изюма в рамках масштабной дерусификации многие улицы города получили новые названия, сообщает obrii.com.ua. В частности, было предложение переименовать улицу Путейную на улицу Илона Маска. Однако, когда американец начал делать неоднозначные заявления о войне России против Украины, от этой идеи отказались.

В конце концов улица Путейная получила название в честь Романа Шухевича. Это украинский политик, общественный и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого руководства Организации украинских националистов.

Улица Романа Шухевича в Изюме на карте

Процесс дерусификации изюмских топонимов был масштабным, вместе с улицей Романа Шухевича в городе появились и другие новые названия. Кроме выдающихся украинцев, в названиях увековечили и память иностранцев.

К примеру, улицу Владимира Высоцкого назвали в честь Стива Джобса (американский предприниматель и изобретатель, был основателем корпорации Apple). Также в Изюме теперь улица Голды Меир — израильской политической и государственной деятельницы, одного из основателей государства Израиль.

