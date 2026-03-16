В Украине могла быть улица Илона Маска. Где и почему передумали
Город был в оккупации в начале полномасштабной войны
В городе Изюм Харьковской области могла быть улица имени американского миллиардера Илона Маска. Такой вариант предлагали в рамках деколонизации, но в конце концов выбрали другое название.
После деоккупации Изюма в рамках масштабной дерусификации многие улицы города получили новые названия, сообщает obrii.com.ua. В частности, было предложение переименовать улицу Путейную на улицу Илона Маска. Однако, когда американец начал делать неоднозначные заявления о войне России против Украины, от этой идеи отказались.
В конце концов улица Путейная получила название в честь Романа Шухевича. Это украинский политик, общественный и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого руководства Организации украинских националистов.
Процесс дерусификации изюмских топонимов был масштабным, вместе с улицей Романа Шухевича в городе появились и другие новые названия. Кроме выдающихся украинцев, в названиях увековечили и память иностранцев.
К примеру, улицу Владимира Высоцкого назвали в честь Стива Джобса (американский предприниматель и изобретатель, был основателем корпорации Apple). Также в Изюме теперь улица Голды Меир — израильской политической и государственной деятельницы, одного из основателей государства Израиль.
