Даже назывались иначе: как выглядели самые первые магазины "АТБ" (фото)

В ходе развития корпорация полностью или частично поглотила несколько более мелких сетей

Сеть супермаркетов "АТБ" в настоящий момент является крупнейшей в Украине. Она насчитывает уже более 1400 магазинов, но самые первые из них выглядели и назывались совсем иначе.

"Телеграф" рассказывает о самых первых магазинах "АТБ".

Сеть начинает свою историю с 1993 года. Корпорацию основали бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун, которые владеют компанией и сейчас. Все начиналось с небольшого маркетов на несколько десятков квадратных метров.

Расцвет компании начинается в тогдашнем Днепропетровске (ныне Днепр). Фирма "Агротехбизнес" получила в свое управление 6 гастрономов, которые и стали фундаментом сегодняшней сети. Мало кто знает, но первые магазины изначально не носили имени "АТБ", а назывались – "Тополь", "Березка", "Клен". Выглядели они следующим образом:

Первые магазины АТБ. Источник АТБ.

Потом название упростили до "Продукты". В компании шутили, что смена вывесок связана с тем, что закончились виды известных горожанам деревьев.

Магазин АТБ

Первые магазину АТБ изнутри. Фото - АТБ

Первый торговый объект под вывеской "АТБ" начал работу лишь в 1998 году. Аббревиатура расшифровывается как "АгроТехБизнес". В ходе развития "АТБ" полностью или частично поглотила несколько более мелких сетей. Среди них – "Барвинок", "Колибрис", "555" и некоторые другие. В 2002 году магазины советского формата были реорганизованы в сеть маркетов самообслуживания в формате "дискаунтер". Корпорация была флагманом этого формата в Украине.

Современные магазин АТБ. Фото - Википедия

Уже в 2003 –2007 годах корпорация открывала по 30-50 магазинов в год в восточных, центральных и южных регионах страны. Дискаунтеры АТБ появляются как в больших городах, так и в маленьких селениях. С тех пор колличество магазинов уже превысило 1400 и продолжает расти. В перспективах у компании открыть 5000 точек.

Ранее мы рассказали, как выглядел первый магазин "Аврора" в Украине.