Группа АНТИТЕЛА рассекретила, что ждет фанатов на киевском шоу "Дома" во Дворце Спорта

АНТИТЕЛА показали первые кадры предстоящего шоу "Дома" во Дворце спорта — и это будет больше, чем концерт.

АНТИТЕЛА поделились видео, где раскрыли первые детали шоу "Дома" в столичном дворце спорта. Ровно месяц отделяет поклонников группы от трех концертов, которые пройдут 20,21,22 марта.

Эти три шоу станут завершающим аккордом во всеукраинском туре "Дома", охвативший почти 40 городов и прошедший с аншлагами.

Группа впервые показала проект сцены – многоформатную многоформатную конструкцию в форме ключа. Подготовка к шоу "Дома" длится почти год.

Режиссеры шоу и команда группы работают над сценографией с задействованием десятков LED-плоскостей с экранами для достижения 360° визуального эффекта. Будет создано пространство вокруг артистов, которое будет постоянно трансформироваться во время выступления, а также будет задействовано большое количество спецэффектов. АНТИТЕЛА обещают поразить!

Для реализации постановки в Киев везут световое оборудование из Европы, используемое в шоу мировых звезд. Отдельный упор команда делает на аналоговом звуке. Это решение контрастирует с цифровым стандартом современной индустрии в Украине. АНТИТЕЛА хотят, чтобы зрители почувствовали звучание музыки во Дворце

спорта так, как они привыкли слышать в своих наушниках или дома на аудиосистемах.

Но с живой энергией музыкантов на сцене. Для этого все аналоговые приборы из студии звукозаписи группы Антитела переместят во дворец спорта, а также усилят дополнительным оборудованием из Европы, все ради студийного качества звука, но полностью live-show.

Стать режиссерами шоу "Дома" музыканты пригласили Павла Закревского и Мариами Погребинскую – представителей нового поколения украинских постановщиков, работающих с масштабными live-форматами и современной сценографией.

"Можно сказать, что мы готовились к этим концертам во Дворце спорта всю жизнь группы. Я не скажу, что это наша последняя точка, но на этот момент это именно так. АНТИТЕЛА долго готовились. Многие поездили по миру.

Мы были на больших шоу, на масштабных концертах, наблюдали и общались с артистами мирового уровня и выступали с ними. Мы перенимали опыт у них. Для того чтобы сделать тоже самое здесь – у себя дома.

Мы очень скрупулезно подходим к звуку, и, несмотря на очень специфическую акустику во Дворец спорта, обещаем, что звук будет особенным. Потому что мы подходим к этому по особому", — делится Тарас Тополя, лидер группы АНТИТЕЛА.

Шоу "Дома" — это три вечера, где будут песни за 18 лет, истории и моменты, ставшие частью жизни миллионов слушателей, и просто все свои — дома.