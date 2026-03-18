Индексация пенсий в марте: сколько получат украинцы с выплатами от 3 до 10 тыс. грн

В Украине с 1 марта пенсионеры получили долгожданное повышение, и некоторые выплаты выросли сразу на несколько сотен, а то и более тысячи гривен.

Кто именно почувствовал разницу в кошельке и насколько выросли выплаты — подсчитал "Телеграф". Суммы увеличения иногда приятно удивят, а иногда — наоборот, окажутся меньше, чем ожидалось.

Например, пенсия 3 000 гривен выросла примерно на 363 гривен, а выплата в 5 000 гривен — на 605 гривен. Для более высоких пенсий надбавки таковы: 6 500 гривен — +786,5 гривен, 7 500 гривен — +907,5 гривен, 10 000 гривен — +1 210 гривен.

Кому выплаты не проиндексировались

В то же время, не все украинцы почувствовали повышение. Индексация не коснулась тех, кому пенсии уже повысили до гарантированного минимума, а также лиц с максимальными выплатами — 25 950 грн, поскольку закон запрещает превышать этот предел, как написали в "РБК-Украина".

Отдельно без изменений остались выплаты для некоторых бывших должностных лиц, в частности, прокуроров и судей в отставке, для которых действуют специальные правила начисления пенсий.

