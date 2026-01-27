Навіть називалися інакше: як виглядали найперші магазини "АТБ" (фото)

У ході розвитку корпорація повністю або частково поглинула кілька дрібніших мереж

Мережа супермаркетів "АТБ" зараз є найбільшою в Україні. Вона налічує вже понад 1400 магазинів, але найперші виглядали і називалися зовсім інакше.

Мережа починає свою історію з 1993 року. Корпорацію заснували бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун, які володіють компанією і зараз. Все починалося з невеликих маркетів на кілька десятків квадратних метрів.

Розквіт компанії розпочинається у тодішньому Дніпропетровську (нині Дніпро). Фірма "Агротехбізнес" отримала у своє управління шість гастрономів, які і стали фундаментом сьогоднішньої мережі. Мало хто знає, але перші магазини спочатку не носили імені "АТБ", а називалися — "Тополь", "Берізка", "Клен". Виглядали вони так:

Перші магазини АТБ. Джерело АТБ.

Потім назву спростили до "Продукти". У компанії жартували, що зміна вивісок пов’язана з тим, що закінчилися види відомих городянам дерев.

Магазин АТБ

Перший магазин АТБ зсередини. Фото — АТБ

Перший торговий об’єкт під вивіскою "АТБ" розпочав роботу лише у 1998 році. Абревіатура розшифровується як "АгроТехбізнес". У ході розвитку АТБ повністю або частково поглинула кілька дрібніших мереж. Серед них – "Барвінок", "Колібріс", "555" та деякі інші. В 2002 магазини радянського формату були реорганізовані в мережу маркетів самообслуговування у форматі "дискаунтер". Корпорація була флагманом цього формату в Україні.

Сучасний магазин АТБ. Фото — Вікіпедія

Вже в 2003-2007 роках корпорація відкривала по 30-50 магазинів на рік у східних, центральних та південних регіонах країни. Дискаунтери АТБ з’являються як і великих містах, і у маленьких селищах. З того часу кількість магазинів вже перевищила 1400 і продовжує зростати. У перспективах у компанії відкрити 5000 точок.

