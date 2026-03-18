Доверие к Зеленскому растет, а выборы хотят отложить: свежий опрос показал интересные данные

Большинство украинцев считают, что выборы следует проводить только после завершения войны.

С начала 2026 года доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому заметно выросло. К тому же, лишь небольшой процент считает, что проведение президентских выборов необходимо проводить до окончания боевых действий.

Соответствующие данные публикует Киевский международный институт социологии. В последний раз КМИС публиковал результаты опроса с доверием Зеленскому за период 23-29 января 2026 года. После этот же вопрос задавали 12-24 февраля и 1-8 марта 2026 года.

По данным опросов, в период 23–29 января доверие составляло 61%, к середине февраля снизилось до 53%, а к 1–8 марта вновь выросло до 62%. Одновременно уровень недоверия вырос с 33% до 41%, а к марту составил 32%, при балансе доверия-недоверия +30%.

Дополнительный анализ показал, что падение доверия к Президенту в основном произошло среди людей, которые были готовы согласиться на вывод украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности.

Среди тех, кто легко соглашался, доверие упало с 30% до 23% .

. Среди тех, кто соглашался неохотно, доверие снизилось с 58% до 43% .

. Среди тех, кто был неопределён в своём отношении, доверие упало с 59% до 42% .

. А у тех, кто категорически против таких уступок, доверие почти не изменилось — с 68% до 64%.

Стоит добавить, что в феврале-марте 2025 года уровень доверия к Зеленскому составлял 67%.

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Инфографика: КМИС

Что касается выборов президент, лишь 12% украинцев считают, что их нужно проводить до окончания боевых действий. 13% поддерживают выборы после перемирия с гарантиями безопасности.

С декабря 2025 года по март 2026 года с 59% до 69% сейчас стало больше тех, кто считает, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Отношение украинцев к проведению выборов. Инфографика: КМИС

На графике ниже представлены данные о поддержке проведения выборов подана в разрезе доверия к Зеленскому. Так, среди доверяющих подавляющее большинство выступает за проведение выборов только после окончательного мирного соглашения.

Среди тех, кто "скорее" не доверяет президенту, 49% считают, что выборы должны быть после окончательного мирного соглашения, а 26% готовы одобрить выборы после перемирия с гарантиями безопасности. В то же время и среди них меньшинство (22%) настаивают на выборах даже до завершения боевых действий.

Среди "совершенно" не доверяющих Зеленскому запрос на выборы несколько выше, но также меньшинство (35%) говорят о выборах до завершения боевых действий. 24% говорят о выборах после перемирия с гарантиями безопасности, а 34% считают, что выборы должны быть уже после окончательного мирного соглашения.

Отношение к проведению выборов в зависимости от доверия к Зеленскому. Инфографика: КМИС

Региональные различия заметны особенно на востоке и западе страны: на Западе полностью доверяют Зеленскому 30%, а на Востоке – 34%. В то же время "совсем не доверяют" президенту 12% на Западе и лишь 9% на Востоке.

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Инфографика: КМИС

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинцев верят в переговоры и готовы отдать Донбасс.