В Киев несутся аномальные морозы: когда ждать до -30, названа дата

Киевлянам следует приготовиться к сильным холодам

В середине января Киев накроет значительное похолодание. Температура воздуха в столице может доходить до -27 градусов по ощущениям.

Что нужно знать:

Данные нескольких метеорологических сайтов указывают на разные показатели

Одним из самых холодных дней станет 15 января

Синоптики не исключают падение температуры до -23 и -27 градусов

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Ventusky. На погодной карте отмечено, что довольно холодным днем может стать четверг, 15 января.

Синоптики предполагают, что именно в этот день в период с 01:00 до 04:00 температура воздуха может ощущаться как -27 градусов. А начиная с 7 часов утра — от -23.. -24 градусов.

В Киеве 15 января температура будет ощущаться как -27. Скриншот: Ventusky

В Киеве 15 января температура будет ощущаться как -26. Скриншот: Ventusky

В Киеве 15 января температура будет ощущаться как -23. Скриншот: Ventusky

В то же время, на сайте Meteo указано, то температура 15 января может доходить до -19 градусов. При этом будет снежная погода.

Прогноз погоды в Киеве на 15 января. Скриншот: Meteo

Согласно данным сайта Sinoptik.ua, днем столбики термометров могут опускаться до -12..-14 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 15 января. Скриншот: Sinoptik

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Постригань.

