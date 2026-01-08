У Києв мчать аномальні морози: коли чекати до -30, названа дата
-
-
Киянам слід приготуватися до сильних холодів
У середині січня Київ накриє значне похолодання. Температура повітря в столиці може сягати -27 градусів за відчуттями.
Що потрібно знати:
- Дані кількох метеорологічних сайтів вказують на різні показники
- Одним із найхолодніших днів стане 15 січня
- Синоптики не виключають зниження температури до -23 і -27 градусів
Відповідний прогноз опубліковано на сайті Ventusky. На погодній карті наголошено, що досить холодним днем може стати четвер, 15 січня.
Синоптики припускають, що саме у цей день у період з 01:00 до 04:00 температура повітря може відчуватись як -27 градусів. А починаючи з 7 години ранку — від -23.. -24 градусів.
Детальніше про погоду в першій декаді січня читайте у матеріалі: "Температура впаде до -18: стало відомо, в які дні січня на Україну чекає справжній арктичний холод"
У той же час, на сайті Meteo вказано, температура 15 січня може доходити до -19 градусів. При цьому буде снігова погода.
За даними сайту Sinoptik.ua, вдень стовпчики термометрів можуть опускатися до -12...14 градусів.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань, теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон із центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас із півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Києва мчать найсуворіші дні січня. Суттєве похолодання у столиці може тривати п’ять днів. У деякі дні невеликий сніг.