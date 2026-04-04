Трамп не может бросить НАТО: что действительно ждет Альянс из-за войны в Иране

Белый дом вряд ли будет сидеть сложа руки

Несмотря на громкие заявления и угрозы президент США Дональд Трамп не может так легко выйти с НАТО, как это большинство представляет. Ведь не только глава Белого дома имеет право голоса в этом вопросе.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, предает Radio NV. По его словам, Альянс, скорее всего, ожидает перезагрузка, но окончательный выход Штатов из этого союза сейчас вряд ли состоится.

"Трамп просто так не может выйти с НАТО. Для этого, кстати, нужно голосование в Конгрессе, в Сенате. Для этого приняли даже закон. Хочет ли Трамп полностью выйти с НАТО? Вряд ли. Хочет ли он проучить европейцев? Думаю, что сейчас да", — объясняет эксперт.

Он добавляет, что сейчас президент США настроен именно на вопрос Европы в Альянсе. Но если выход Штатов выглядит нереалистично, это не значит, что Белый дом будет сидеть сложа руки. Ведь они могут вывести часть своих войск, расположенных в Европе, могут вывести часть средств, и тогда европейцы будут чувствовать себя в меньшей безопасности.

"С одной стороны, они будут вынуждены вкладываться больше, что для нас тоже шанс. На самом деле сейчас в Москве начали качать историю о том, что не только НАТО, с которой, как они считают, есть немало проблем, но на самом деле сейчас Европейский Союз становится военно-политическим альянсом", — говорит Климкин.

Таким образом, вступление Украины в ЕС будет затруднено, и эти условные палки в колеса будут вставлять дипломатическим путем, считает экс-министр. Он добавляет, что Североатлантический союз в любом случае ожидает перезагрузка, но этот этап ослабит союз, чем могут воспользоваться его враги.

Что предшествовало

В начале апреля 2026 года после более чем месяца операции в Иране Трамп начал угрожать НАТО, в частности европейцам, что США выйдут с Альянса. Основой причины недовольства стал отказ союзников помогать в войне на Ближнем Востоке. При этом Трамп еще упрекнул, что Европа якобы дает недостаточные взносы в коллективную оборону.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент Украины Владимир Зеленский откровенно говорит об усилении давления со стороны США.