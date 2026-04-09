Трамп грозит покинуть НАТО: для Украины есть и риски, и возможности

Если Европа останется без американского "зонтика безопасности", то это повысит риск нападения со стороны России

Американский лидер Дональд Трамп грозится наказать страны НАТО за недостаточную помощь против Ирана, но нюанс заключается в том, что любые изменения военного присутствия США в Европе потребуют времени и значительных ресурсов.

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы узнать насколько возможен выход США из НАТО, реален ли вывод войск США из стран, не поддержавших Штаты во время войны в Персидском заливе, и какие угрозы это может нести для Украины.

Шансов на выход из Альянса нет

В комментарии "Телеграфу" исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов сказал, что у Трампа нет шанса выйти из НАТО.

С 2023 года действует закон, запрещающий президенту принимать решения по участию или приостановке участия в Альянсе. Для этого необходима поддержка 2/3 сенаторов, что невозможно отметил эксперт.

По его словам, Трамп, безусловно, может принять решение о выводе войск США из Европы — либо "домой", либо передислоцировать в страны, "поддерживавшие США". Речь идет о Румынии и странах Балтии.

Если передислокация состоится в этом направлении – это плюс для Украины. А вывод домой поставит вопрос о необходимости привлечения Украины к экологии Европы безопасности. Более того, вывод войск — длительный процесс, который уже в следующем году может остановить Конгресс, когда там изменится расклад сил объясняет Леонов.

Александр Леонов

Таким образом, для Украины прямой и непосредственной угрозы нет. Однако Россия может воспринять эту ситуацию как окно возможностей для себя для атаки, например, на страны Балтии.

Вывод войск и риски для Украины

Политолог, юрист-международник Роман Еделев в комментарии "Телеграфу" тоже отметил, что юридически выйти из НАТО одним лишь только решением Трампа невозможно.

Он также, как и Леонов, указал на законодательный акт, разрешающий выход из НАТО только через Сенат (2/3 голосов) или через Конгресс (принятие решения обеими палатами).

Сейчас представить такой сценарий практически невозможно. Но уже в 2024 году было ясно, что такое законодательное ограничение нужно. То есть то, что нам кажется сейчас чем-то удивительным, уже в 2024 году прогнозировалось как возможное подчеркнул собеседник.

Вместе с тем Трамп может ограничить участие США в работе НАТО и без полноценного выхода из Альянса как международной организации. Отозвать всех американских генералов, офицеров, прекратить финансирование всех проектов, блокировать все решения на уровне Альянса. Еделев говорит, что формально США в НАТО, но от их членства НАТО больше вреда, чем пользы.

Вывод войск из отдельных европейских государств возможен. Потому что с Трампом возможно все. Однако этот шаг дорогостоящий и длительный. Трамп больше любит быстрые шаги. Поэтому здесь следует следить за развитием событий, прогноз давать сложно объяснил политолог.

Роман Еделев. Фото: "Громадське радіо"

Что касается Украины, то, по мнению Еделева, здесь есть и риски и возможности. Он отметил, что если Европа останется без американского "зонтика безопасности", то это повысит риск нападения со стороны России. Потому что Путин будет понимать, что американцы не придут на помощь. А, например, испанцы воевать за балтийские государства вряд ли будут.

А если Россия откроет второй фронт, то мы будем жить в новой реальности. Однако отсутствие американского зонтика безопасности может и пробудить европейские государства, заставляя их вкладывать деньги в свою безопасность. А их безопасность неразрывно связана с борьбой Украины, которую лучше профинансировать деньгами сейчас, чем воевать своими гражданами. То есть здесь действительно многовато и рисков, и возможностей, которые нужно будет анализировать вслед за развитием событий подытожил эксперт.

Предыстория

Дональд Трамп может "наказать" некоторые страны-члены НАТО за то, что они якобы не оказали должной поддержки во время операции против Ирана. Вероятно, речь идет о закрытии некоторых военных баз и их передислокации.

"Довольно грустно, что НАТО отвернулось от американского народа в течение последних шести недель, когда именно американский народ финансировал их оборону", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

В списке этих стран могут быть:

Испания — единственная страна НАТО, которая не обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, — заблокировала участвовавшие в операции в Иране американские самолеты от использования своего воздушного пространства.

— единственная страна НАТО, которая не обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, — заблокировала участвовавшие в операции в Иране американские самолеты от использования своего воздушного пространства. Германия — ее чиновники раскритиковали войну Трампа, хотя Берлин является одним из крупнейших и важнейших центров для американских военных для поддержки их операций на Ближнем Востоке.

— ее чиновники раскритиковали войну Трампа, хотя Берлин является одним из крупнейших и важнейших центров для американских военных для поддержки их операций на Ближнем Востоке. Италия — ненадолго заблокировала использование США авиабазы на Сицилии.

— ненадолго заблокировала использование США авиабазы на Сицилии. Франция — позволила Трампу использовать базу на юге Франции только после того, как стране гарантировали, что там приземлятся самолеты, не участвовавшие в ударах по Ирану.

Строжайшее наказание может ожидать Испанию или Германию. Речь идет о возможном закрытии военных баз Штатов. В то же время рассматривается вариант передислокации странам, которые оказались "более поддерживающими" — Польша, Румыния, Литва и Греция.

Какие страны Европы Трамп может "наказать". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

