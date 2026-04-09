Собиратель земель или завоеватель Европы: Кулеба раскрыл настоящие планы Путина по странам НАТО

Российский диктатор мечтает остаться в истории

Глава России Владимир Путин серьезно рассматривает войну против стран НАТО как способ доказать упадок Европы и реализовать свою "историческую миссию". Кремль мыслит категориями завоеваний и стремится успеть воспользоваться уязвимостью европейской безопасности.

Такой точкой зрения поделился экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в собственном Youtube-канале. Он отметил, что Путин ненавидит Европу лишь немного меньше, чем Украину. Диктатор считает, что они его предали.

"И ему надо доказать то, что он уже 20 лет скармливает России и остальному миру: что Европа деградирует, что Европе конец, что Европа – это моральный и финансовый банкрот, несмотря на то, что это все еще один из самых богатых регионов мира", – пояснил Кулеба.

"Прирасти земелькой в процессе ему тоже как бы хочется", – сказал он и добавил, что российский правитель не будет против забрать страны Балтии, ведь понятно, что ни один американский солдат за Европу не погибнет.

"Он же мыслит категориями, что о нем будет написано в учебнике истории. Собиратель земель, завоеватель Европы. Это историческая миссия. Там же не будет написан реформатор, установивший тоталитарный режим. Вот зачем ему атаковать страны НАТО", – пояснил бывший министр.

Вся безопасность Европы держится на идее того, что американцы будут воевать за Европу, считает он. Чтобы выйти из этой зависимости, Европе нужно по разным оценкам от 5 до 10 лет. Поэтому главе Кремля необходимо успеть, пока они не окрепли.

"Они и в наступление не перейдут, поверьте мне. Он будет вести войну на их территории, отбиваться от них, где-то отступать, но Европа не пересечет границы России. Я вам скажу больше, они даже не будут Москву бомбить", – спрогнозировал Кулеба.

Напомним, Трамп серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. Такие разговоры начались на фоне того, что многие страны-члены не поддержали американские усилия в конфликте на Ближнем Востоке. "Меня НАТО никогда не впечатляло. Я всегда знал, что они "бумажный тигр", и, кстати, Путин тоже это знает", — сказал американский лидер.