Женился на студентке в 36 лет. Как выглядит молодая жена-красавица "Козака" Гаврилюка

Разница в возрасте супругов более 10 лет

Ставший символом Революции Достоинства козак и бывший народный депутат Михаил Гаврилюк женат дважды. Его нынешняя супруга подарила герою Майдана дочку.

Что нужно знать:

Знакомство Михаила и Ярины произошло на Евромайдане, где девушка помогала на кухне Самообороны

Тогда она была студенткой киевского педуниверситета

В 2016 году пара сыграла свадьбу, а спустя несколько месяцев у них родилась дочь

Михаил познакомился со своей будущей женой Яриной Хемий во время событий Евромайдана. Тогда девушке было 22 года, она училась в педагогическом университете имени М. П. Драгоманова в Киеве.

Позже Ярина рассказывала в интервью, что помогала на кухне 4-й сотни Самообороны Майдана, где был и Гаврилюк. По ее словам, он сразу произвел на нее впечатление настоящего мужчины. При этом сначала Михаил почти не обращал на нее внимания, но со временем он начал проявлять к девушке интерес.

Разница в возрасте Ярину не смущала — более 10 лет. Она отмечала, что всегда симпатизировала мужчинам старше себя. Когда Гаврилюка задержал "Беркут", девушка осознала, что влюблена в него.

Знаете, он настоящий казак. Когда его впервые увидела, подумала, что он из другого века. Забросили его сюда, и он не понимает, что происходит. Но свыклось. Сначала было тяжело, но интересно вводить его в этот мир. Муж называет меня Яринкой, иногда школьницей и козачкой. Но я его называю – "мышеня" Ярина Гаврилюк

Свадьба пары состоялась 22 мая 2016 года в Коломые. На празднике присутствовали не только родные и близкие, но и народные депутаты, а также местные чиновники. Несмотря на статус гостей, торжество было достаточно скромным — около 60 человек.

В октябре 2016 года у супругов родилась дочь Злата. Кроме того, у Гаврилюка есть сын Максим от предыдущих отношений.

Михаил с дочерью

Ярина активно ведет страницы в соцсетях. В Facebook она публикует посты о ключевых событиях в Украине, в том числе пишет о военных преступлениях россиян. В Instagram девушка делится личными фото. Отметим, что сейчас страницы жены Гаврилюк закрыты для просмотра.

