У Трампа кілька цілей: експерт про сенс заяви про "енергетичне перемир'я"

Подальший розвиток ситуації з перемир’ям буде залежати від подій на Середньому Сході

"Енергетичне перемир’я" між Росією та Україною начебто почалося у четвер, 29 січня. За словами президента США Дональда Трампа, саме Путін в результаті їхньої розмови пообіцяв не завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Києві. Щоправда, Трамп казав про тиждень перемир’я, тоді як Кремль заявив про зупинку обстрілів енергетики лише до 1 лютого.

"Телеграф" запитав у політолога Олексія Якубіна, для чого американському президенту потрібне це перемир’я та якими будуть його наслідки.

За словами експерта, є кілька причин, за якими Трампу дуже вигідна тема "енергетичного перемир’я", яке він вже позиціонує як власне досягнення.

"По-перше, Трамп так показує, що його переговорні зусилля по треку російсько-української війни діють. Слід зазначити, що це не ceasefire, воно не передбачає зупинку вогню, тут немає механізмів моніторингу. Це – усна домовленість", – зазначає Якубін.

З іншого боку, для президента США тема енергетики та економіки є важливою, оскільки це знаходиться в фокусі його зусиль, і це стосується не лише російсько-української війни.

Подивіться історію з Венесуелою. Там теж є тема з енергетикою. Те саме з країнами Перської затоки. Ми можемо навіть пригадати, що під час обговорення з нашою країною тієї ж "Угоди про копалини", чи підготовки так званого "плану процвітання", енергетичний компонент був постійно присутній. Наші дипломати, наша посол України неодноразово зустрічалася з інвесторами під час підготовки цих документів, тому це також важливо Олексій Якубін

Олексій Якубін наголошує і на тому, що останнім часом Дональд Трамп звертає увагу і на гуманітарну складову та вказує на те, що через удари по енергетичній інфраструктурі страждають люди в Україні. Загалом, до цієї короткочасної перерви в ударах по критичних об’єктах варто сприймати як політико-символічний крок.

"В чому тут вплив на подальші переговори? Було багато прикладів, коли така невелика заморозка вела до поступок в переговорах у чималій кількості збройних конфліктів. І я думаю, що тут також є розрахунок, зокрема на територіальне питання. Поки незрозуміло насправді, як довго буде це перемир’я тривати, чи до першого лютого, як каже Кремль, чи довше. Багато що залежатиме від того, як будуть розвиватися події в Ірані.

Але це точно дозволяє Штатам, Росії, і нам, але перш за все, Штатам демонструвати, що: дивіться, в цьому моментику ми домовилися, сторони виконують умови, а отже можемо далі це поширити. Наприклад, на більш довготривале енергетичне перемир’я. А потім перейти до ідеї припинення вогню, яка є наріжною для Трампа, з системою моніторингу і так далі", – пояснює політолог.

Вигідною ця тема залишається не лише для Трампа, адже і Москва, яка раніше не дуже охоче обговорювала будь-яку паузу в ударах по енергетиці, погодилася на пропозицію американського президента.

"Мені здається, росіяни тут вважають, що короткочасно вони нічого не втратять. Тим паче морози на цей термін трохи спали. А цей зв’язок з Трампом Кремль отримує та фіксує. І під час наступних перемовин це буде використовуватися. Невелика заморозка в енергетичному сегменті буде означати, що можна рухатися далі", – підсумовує він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що до України наближається хвиля сильних морозів, які можуть істотно ускладнити роботу енергосистеми та погіршити ситуацію з енергопостачанням.