Одружився зі студенткою у 36 років. Як виглядає молода дружина-красуня "Козака" Гаврилюка

Різниця у віці подружжя понад 10 років

Козак і колишній народний депутат Михайло Гаврилюк, який став символом Революції Гідності, одружений двічі. Його нинішня дружина подарувала герою Майдану доньку.

Що потрібно знати:

Знайомство Михайла та Ярини відбулося на Євромайдані, де дівчина допомагала на кухні Самооборони

Тоді вона була студенткою київського педуніверситету

У 2016 році пара зіграла весілля, а через кілька місяців у них народилася дочка

Михайло познайомився зі своєю майбутньою дружиною Яриною Хемій під час подій Євромайдану. Тоді дівчині було 22 роки, вона навчалася у педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у Києві.

Пізніше Ярина розповідала, що допомагала на кухні 4-ї сотні Самооборони Майдану, де був і Гаврилюк. За її словами, він одразу справив на неї враження справжнього чоловіка. При цьому спочатку Михайло майже не звертав на неї уваги, але згодом почав проявляти до дівчини інтерес.

Різниця у віці Ярину не бентежила – понад 10 років. Вона зазначала, що завжди симпатизувала чоловікам старшим за себе. Коли Гаврилюка затримав "Беркут", дівчина усвідомила, що закохана у нього.

Знаєте, він справжній козак. Коли його вперше побачила, подумала, що він з іншого віку. Закинули його сюди і він не розуміє, що відбувається. Але звиклося. Спочатку було важко, але цікаво вводити його у цей світ. Чоловік називає мене Яринкою, іноді школяркою та козачкою. Але я його називаю — "мишеня" Ярина Гаврилюк

Весілля пари відбулося 22 травня 2016 року у Коломиї. На святі були присутні не лише рідні та близькі, а й народні депутати, а також місцеві чиновники. Попри статус гостей, свято було досить скромним — близько 60 осіб.

У жовтні 2016 року у подружжя народилася дочка Злата. Крім того, Гаврилюк має сина Максима від попередніх стосунків.

Михайло з дочкою

Ярина активно веде сторінки у соцмережах. У Facebook вона публікує пости про ключові події в Україні, зокрема пише про воєнні злочини росіян. У Instagram дівчина ділиться особистими фото. Зазначимо, що зараз сторінки дружини Гаврилюка закриті для перегляду.

