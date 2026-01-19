Главный риск не в том, что об Украине забудут: что происходит вокруг Гренландии и на что надеется ЕС

Украина может стать заложницей ситуации вокруг этого стратегически важного острова

Трансатлантическое напряжение вокруг Гренландии неожиданно превращается в серьезный тест для единства ЕС. Пока европейские лидеры пытаются не допустить раскола в диалоге с президентом США Дональдом Трампом, в Брюсселе все громче звучат опасения: конфликт вокруг острова способен стать рычагом давления США на союзников и поставить украинский вопрос в центр геополитического торга.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Трамп может получить ответ из "базуки". Будет ли война за Гренландию и какая самая большая угроза для Украины"

Что нужно знать:

Евролидеры стремятся сохранить единство в диалоге с Трампом

Напряжениеиз-за Гренландии угрожает дальнейшей поддержке Украины

Страны ЕС отложили контрмеры до 1 февраля для разработки стратегии

В ближайшую неделю перед евролидерами встает два основных вызова. Во-первых, выступить действительно единственным фронтом в диалоге с США. Во-вторых, нивелировать риски, которые гренландское напряжение несет для поддержки Украины и мирных переговоров под руководством американской администрации.

При этом единство ЕС уже дает трещину. 18 января премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, известная благосклонным отношением к американскому лидеру, провела телефонный разговор с Трампом.

Она назвала всплеск трансатлантического напряжения, последовавшего за военными учениями в Гренландии, провалом в коммуникации и недоразумением, предположив, что Трампу не понравилось внезапное присутствие европейских войск на острове.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что "Китай и Россия, вероятно, потирают руки", ведь именно они "выиграют от раскола между союзниками". По ее убеждению, спор вокруг Гренландии не должен отвлекать ЕС от "ключевой задачи — помочь завершить войну России против Украины".

"Если мы хотим и дальше держать США в мирном процессе и поддержке Украины, стоит выбрать путь переговоров с Трампом", — говорит один из источников "Телеграфа" в Брюсселе.

Собеседник добавляет, что самый плохой вариант – это если Дональд Трамп поставит вопрос Украины в центре шантажа союзников.

В связи с этим страны ЕС не пойдут ни на какие контрмеры до 1 февраля, пока не убедятся в серьезности намерений президента США. А две недели достаточно длинный срок в современном мире.

За это время у ЕС есть возможность согласовать общую стратегию, подготовить экономические и дипломатические инструменты влияния и оценить, как минимизировать риски для поддержки Украины и трансатлантической солидарности.

