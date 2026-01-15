Стало известно, по какому мессенджеру Зеленский общался с Рютте

Он запрещен в России, Китае и Иране

В четверг, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На кадрах видно, какой мессенджер он использовал.

Соответствующее видео опубликовано на официальном Telegram-канале главы государства. Там можно заметить характерный логотип.

Украинский лидер проинформировал генсека Североатлантического альянса об ударе россиян по энергетическому объекту в Харькове и потребностях страны для защиты и укрепления ПВО.

"Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в текущем месяце сумма взносов в нее увеличится", — сказал Зеленский.

Собеседники также обсудили дипломатическую работу, контакты с партнерами в США и Европе и следующие шаги по достижению мира.

Зеленский говорит с Рютте. Фото: Скриншот

На обнародованном ролике видно, что разговор велся в мессенджере Signal, который использует сквозное шифрование (end-to-end encryption) и не сохраняет сообщения, что делает его очень безопасным, затрудняя внешний контроль.

Разговор Зеленского и Рютте. Фото: Скриншот

Поэтому Signal был заблокирован в России в августе 2024 года. Мессенджер также полностью запрещен или ограничен в таких странах, как Китай, Куба, Иран, Узбекистан и Египет.

Напомним, ранее обнародование аудиозаписей разговоров Стива Уиткоффа с представителями Кремля повлекло за собой масштабный политический резонанс в США, Европе и Украине. Публикация, совпавшая с очередным раундом переговоров между Украиной, США и Россией, поставила под вопрос роль ключевого спецпредставителя Дональда Трампа и создала риски для дальнейшего движения "мирного плана". Тогда в России заявили, что разговоры велись с помощью WhatsApp.