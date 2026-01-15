Стало известно, по какому мессенджеру Зеленский общался с Рютте
Он запрещен в России, Китае и Иране
В четверг, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На кадрах видно, какой мессенджер он использовал.
Соответствующее видео опубликовано на официальном Telegram-канале главы государства. Там можно заметить характерный логотип.
Украинский лидер проинформировал генсека Североатлантического альянса об ударе россиян по энергетическому объекту в Харькове и потребностях страны для защиты и укрепления ПВО.
"Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в текущем месяце сумма взносов в нее увеличится", — сказал Зеленский.
Собеседники также обсудили дипломатическую работу, контакты с партнерами в США и Европе и следующие шаги по достижению мира.
На обнародованном ролике видно, что разговор велся в мессенджере Signal, который использует сквозное шифрование (end-to-end encryption) и не сохраняет сообщения, что делает его очень безопасным, затрудняя внешний контроль.
Поэтому Signal был заблокирован в России в августе 2024 года. Мессенджер также полностью запрещен или ограничен в таких странах, как Китай, Куба, Иран, Узбекистан и Египет.
Напомним, ранее обнародование аудиозаписей разговоров Стива Уиткоффа с представителями Кремля повлекло за собой масштабный политический резонанс в США, Европе и Украине. Публикация, совпавшая с очередным раундом переговоров между Украиной, США и Россией, поставила под вопрос роль ключевого спецпредставителя Дональда Трампа и создала риски для дальнейшего движения "мирного плана". Тогда в России заявили, что разговоры велись с помощью WhatsApp.