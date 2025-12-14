Выборы, замена Ермаку и компромисс по Донбассу: Зеленский сделал важные заявления

Усиленное давление со стороны Америки и партнёров вынудит Россию к компромиссам

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получала официального ответа от администрации США на последние предложения по "мирному плану". Кроме того, у Киева нет прямого диалога с Россией, а сигналы из Кремля передаются через американскую сторону.

Что нужно знать

Зеленский готов к диалогу по "мирному плану"

Международное давление считается инструментом для изменения позиции РФ

Украина готова принять двусторонние гарантии безопасности вместо членства в НАТО

Об этом глава государства заявил в общении с журналистами 14 декабря, сообщает "Телеграф". Глава государства ответил на самые интересующие многих вопросы.

Главные заявления Зеленского

"Мирный план"

Украина пока не получила официальной реакции от Соединенных Штатов Америки относительно последних предложений к мирному плану.

Я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня стартует активный дипломатический день в Берлине.

Сегодня у нас Украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера Мерца и, наверное, вечером еще буду видеться с некоторыми нашими лидерами Европы пояснил президент.

Ответ Трампу

Также украинский лидер ответил президенту США Дональду Трампу, что якобы ему одному не нравится "мирный план"

Можно комментировать те или иные слова. План не будет такой, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили Соединенным Штатам Америки… Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны. И что еще важно, чтобы план был таким, чтобы после его подписания не было возможности у России начать еще одну, третью агрессию против украинского народа отметил президент.

Готова ли Россия на компромиссы

Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли, по мнению Зеленского, Россия на компромиссы, президент сказал:

У нас нет прямого диалога с российской стороной. И в диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах о готовности или неготовности…Если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют на высоком уровне, я считаю, что русские должны идти на компромиссы пояснил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Глава государства высказался, что украинским желанием изначально было вступление в НАТО и это были бы реальные гарантии безопасности. Однако партнеры в Европе и США этого не поддержали.

Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии Article 5 от США для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран, Канады, Японии и т.д. Эти гарантии безопасности для нас — это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны подчеркнул он.

Позиция Украины по Донбассу

Зеленский говорит, что сперва вопрос необходимо решить дипломатически и украинские военные будут стоять там, где стояли. Он добавил, что не нужно верить слухам РФ, что якобы Россия захватит Донбасс.

На наш сигнал "стоим там, где стоим" россияне отвечают, что Украина должна выйти из Донбасса или они его все равно оккупируют заявил президент.

Он считает, что если украинские войска должны отходить, то точно также должны поступить и россияне.

Если украинские войска отходят на 5-10 километров, то почему российские войска не должны отходить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий? Поэтому это вопрос, в котором пока нет ответа, но он очень сенситивный и очень горячий, подытожил Зеленский.

Выборы

В ближайшее время депутаты должны подготовить варианты проведения президентских выборов в Украине.

Я не держусь за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий сказал Зеленский.

К тому же, Зеленский просил партнеров помочь по ситуации с безопасностью во время выборов.

И я сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов подчеркнул он.

Замена Ермаку

Зеленский пока не решил, кто возглавит Офис президента вместо Андрея Ермака.

Есть много вопросов снова об Офисе президента и, возможно, нового руководителя. Также есть вопрос, что кто-то поддержал эту идею, кто-то отказался. Следующее, еще раз подчеркиваю, я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо, никто не отказывался… Говорил и не буду повторять, есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит Офис президента сказал Зеленский.

Визит в Польшу

В пятницу, 19 декабря, украинский лидер посетит Польшу для встречи с президентом Каролем Навроцким.

Я еще раз хочу сказать, что мы благодарны Польше за поддержку. Для нас это очень важное доброе соседство. И что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу рассказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский ответил на наболевшие вопросы украинцев.