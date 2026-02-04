Не спешите прятать теплые куртки: стоит ли ждать киевлянам потепления

Синоптики назвали дату неожиданного потепления до +1 в Киеве

В Киеве будут постепенно ослабевать морозы, но зима еще не собирается сдаваться окончательно. Некоторые дни принесут осторожное потепление с паузами и новыми волнами холода. Похожая картина будет проходить в Харькове, но с большими морозами.

Что следует знать

После морозов 4 февраля в столице начнется плавное повышение температуры, которая к выходным поднимется до -4 градусов

Кратковременное потепление до +1 градуса 12 февраля быстро сменится очередной волной похолодания

Морозы будут держаться как минимум до середины февраля, поэтому прощаться с зимним гардеробом еще рано

Пик морозов приходится на 4 февраля. В этот день в столице столбики термометров опустятся до -10 градусов. Уже 5 февраля ситуация начнет меняться – ночные и дневные температуры поднимутся до -7 градусов. Об этом сообщает ventusky.

Погода в Киеве на 5 февраля. Фото: ventusky

Самая приятная часть прогноза – конец недели. В пятницу, 6 февраля, а также в субботу, в Киеве ожидается около -5 градусов. В воскресенье, 8 февраля, мороз ослабнет еще больше — до -4.

Погода в Киеве на 8 февраля. Фото: ventusky

9–10 февраля синоптики снова прогнозируют похолодание до –7…–8 градусов, и такие температурные "качели" сохранится ориентировочно до 11 февраля. То есть прятать теплые куртки еще рано.

Погода в Киеве на 10 февраля. Фото: ventusky

А вот 12 февраля Киев может ненадолго ощутить дыхание весны – ожидается резкое потепление до +1 градуса. Уже 14 февраля синоптические карты снова рисуют –6 градусов мороза.

Погода в Киеве на 14 февраля. Фото: ventusky

