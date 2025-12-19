Путин действительно готов приостановить войну, но... Выводы политологов о прямой линии президента РФ

Глава Кремля поднимает ставки и пытается выиграть время для продолжения войны против Украины

Своими заявлениями во время прямой линии с гражданами РФ глава Кремля Владимир Путин пытался послать некоторые сигналы странам Запада. Он якобы готов к приостановке войны против Украины, но однозначной готовности к этому не демонстрирует, выдвигая дополнительные требования.

Риторика главы РФ была противоречива и непоследовательна. Как воспринимать слова главы страны-агрессора "Телеграф" спросил у политтехнолога Алексея Голобуцкого и политолога Игоря Рейтеровича.

Что нужно знать:

Слова Путина взаимоисключающие – его "мирная" риторика перебивается воинственными заявлениями и угрозами всему миру

Глава Кремля в очередной раз рассказывал о "зверствах бандеровцев"

По словам Путина, Россия стремится решать спорные вопросы только по дипломатическому пути

Политтехнолог Алексей Голобуцкий

"Мне кажется, Путин все же готов приостановить войну на тех условиях, которые он предлагает. Если нам все же выкрутят руки и выйдут из предложения, что Украина выйдет из Донецкой области, мне трудно представить, как Путин сможет отказать Трампу", — отметил Голобуцкий.

Он добавил, чем большее разочарование в процессе затягивания переговоров будет у Трампа, тем хуже для самого Путина. Глава РФ, по мнению политтехнолога, ставит на то, чтобы сойтись на каких-то позициях с американцами и не попадать в полную зависимость от Китая, поскольку понимает, чем закончится через 5-10 лет его интеграция с КНР.

"Также Путин заинтересован в проведении выборов в Украине. Как в элементе нестабильности. И готов на время выборов прекратить огонь. А в чем проблема? Это один день. Ну, два дня, даже, да, три дня. Это кардинально ничего не решает, тем более опыт такой есть. США сейчас уламывают Европу и Украину. Они сегодня-завтра должны доломать Украину согласование этой схемы и дают Зеленскому возможность объяснить все это обществу", — отметил Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий. Фото UATV

Он подчеркнул, что Украине предлагают отношения, похожие на взаимодействие Америки с Израилем. Но они абсолютно ничего не гарантируют.

"Не факт, если что-нибудь случится, нам сразу будет предоставлена какая-то помощь. Но шансы, которые нам помогут, значительно увеличиваются", — резюмировал политтехнолог.

Политолог Игорь Рейтерович

По словам политолога, заявления Путина свидетельствуют о привычном поднятии им "ставок" в переговорах. Однако этим он также сужает себе пространство для маневра и рискует вызвать недовольство президента США.

"Зависит от того, о чем будут говорить на выходных в США. Реакция должна быть одна: либо мир на условно компромиссной позиции, либо новые санкции против России. Потому что фактически Путин оставляет мало выбора. Традиционно поднял ставки и ждет уступок, но Трампу уже нужна конкретика", — сказал Рейтерович.

Игорь Рейтерович. Фото КНУБА

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный журналист Виталий Портников назвал три положительных момента после решения Европейского союза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на следующие два года.