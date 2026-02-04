"Детские сигареты" до сих пор продают в Украине. Что это такое и почему все дети ходили с ними в нулевых

Сейчас это воспринимается как пропаганда курения

В конце 90-х и в 2000-х годах среди маленьких украинцев были популярны "детские сигареты". В форме сигарет продавали жевательную резинку.

"Детские сигареты" имитировали обычные сигареты с фильтром. Внутри же была жвачка.

Дети воспринимали эти странные "вкусняшки" как атрибут взрослости, поэтому они были достаточно популярными. Среди малышей было особым "шиком" притворяться, что куришь такую "сигарету". Делая это, дети чувствовали себя взрослыми и серьезными.

"Детские сигареты" выпускались в больших пачках. Однако продавали их поштучно. Те, кто в те времена были детьми, поделились воспоминаниями:

И в лучших традициях, в киосках подобно настоящим сигаретам, такие жвачки продавали поштучно. А мы покупали и думали что курим настоящие сигареты, представляя, что когда вырастем, сделаем это по-взрослому

У нас такие были в нулевых, мы с друзьями думали, что мы такие крутые

Были такие, ходил с ними и делал вид, что курю

В Украину так называемые "детские сигареты" попали из-за границы. Там их продавали с 1970-х годов.

Реклама жевательной резинки в виде сигарет с 70-х годов

Жевательная резинка в виде сигарет

К слову, жвачку и жевательные конфеты в виде сигарет все еще производят, в том числе и в Польше. Их можно приобрести в Украине.

Жвачка в виде сигареты

Жвачку-сигареты можно купить и сейчас

