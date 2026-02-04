Укр

"Детские сигареты" до сих пор продают в Украине. Что это такое и почему все дети ходили с ними в нулевых

Елена Руденко
Читати українською
Новость обновлена 04 февраля 2026, 11:13
Жвачка в виде сигарет, дети. Фото Коллаж "Телеграф"

Сейчас это воспринимается как пропаганда курения

В конце 90-х и в 2000-х годах среди маленьких украинцев были популярны "детские сигареты". В форме сигарет продавали жевательную резинку.

"Детские сигареты" имитировали обычные сигареты с фильтром. Внутри же была жвачка.

Жвачка-сигарета
Жвачка-сигарета

Дети воспринимали эти странные "вкусняшки" как атрибут взрослости, поэтому они были достаточно популярными. Среди малышей было особым "шиком" притворяться, что куришь такую "сигарету". Делая это, дети чувствовали себя взрослыми и серьезными.

"Детские сигареты" выпускались в больших пачках. Однако продавали их поштучно. Те, кто в те времена были детьми, поделились воспоминаниями:

  • И в лучших традициях, в киосках подобно настоящим сигаретам, такие жвачки продавали поштучно. А мы покупали и думали что курим настоящие сигареты, представляя, что когда вырастем, сделаем это по-взрослому
  • У нас такие были в нулевых, мы с друзьями думали, что мы такие крутые
  • Были такие, ходил с ними и делал вид, что курю

В Украину так называемые "детские сигареты" попали из-за границы. Там их продавали с 1970-х годов.

Реклама жевательной резинки в виде сигарет с 70-х годов
Реклама жевательной резинки в виде сигарет с 70-х годов
Жевательная резинка в виде сигарет
Жевательная резинка в виде сигарет

К слову, жвачку и жевательные конфеты в виде сигарет все еще производят, в том числе и в Польше. Их можно приобрести в Украине.

Жвачка в виде сигареты
Жвачка в виде сигареты
Жвачку-сигареты можно купить и сейчас
Жвачку-сигареты можно купить и сейчас

