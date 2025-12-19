Вышла замуж за КГБиста, развелась с диктатором. Как Путин и его жена Людмила выглядели в день свадьбы

Их свадьба в 1983 году длилась два дня

Российский президент Владимир Путин, не оставляющий попытки захватить Украину на третий год полномасштабной войны, был женат на Людмиле Шкребневой. Женился он на ней во время своей работы в КГБ.

Что нужно знать:

Владимир Путин и Людмила Шкребнева поженились в июле 1983 года

На тот момент он служил в структурах КГБ, а она работала бортпроводницей

После развода в 2013 году СМИ неоднократно обсуждали слухи о возможных романах Путина

Владимир и Людмила Путины в молодости

Бракосочетание Путина и Шкребневой состоялось 28 июля 1983 года — ровно 42 года назад. На тот момент Людмиле было 25 лет, она работала бортпроводницей, а 30-летний уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) уже строил карьеру в структурах КГБ.

Путин и Шкребнева в день свадьбы на набережной в Санкт-Петербурге

Свадебные торжества молодоженов, которые познакомились на концерте артиста Аркадия Райкина, растянулись на два дня: первый день пара провела в кругу семьи, а второй — в компании сослуживцев Путина.

Внешний облик пары соответствовал советским традициям того времени. Будущий глава России предстал на снимках в строгом темном костюме и галстуке в полоску, а Людмила — в изящном кружевном платье с пышной фатой.

Семейный союз Путиных продлился почти три десятилетия. За годы брака у супругов официально родились две дочери: Мария и Катерина. О завершении отношений и разводе супруги объявили в июне 2013 года.

Путины со старшей дочерью Машей

Дочери Путина Катя и Маша в детстве

Дочери Путина

В дальнейшем в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможной связи Путина с российской гимнасткой Алиной Кабаевой, однако официального подтверждения они не получили. Кроме того поговаривают, что у Кабаевой появилась соперница — диктатор мог положить глаз на молодую фигуристку Алину Загитову.

Фото: Getty Images

Напомним, что 19 декабря 2025 года Путин выступил с новыми агрессивными заявлениями. В частности, сказал, что цели его войны против Украины (которую он называет "СВО") "безусловно будут достигнуты".