Москве нужны переговоры не для мира: нардеп раскрыл подлинные мотивы Кремля

У РФ есть стратегическая цель

Россия активизировала риторику по поводу возможных "мирных переговоров" не случайно. О подлинных мотивах Кремля в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.

Что нужно знать:

Россия стремится к самому процессу переговоров, чтобы показать Западу видимость диалога

Москва не намерена подписывать мирное соглашение

Стратегическая цель России – договоренности о сферах влияния в Европе

По его мнению, Кремль хочет переговоров, а не мира. Россия стремится войти в переговорный процесс без реального намерения подписывать мирное соглашение.

Переговоры должны стать для России щитом от новых санкций и давления Запада. Кремль планирует апеллировать к тому, что он "уже ведет диалог", а потому любые дополнительные санкции якобы нецелесообразны.

Эти переговоры только для переговоров. Там нет желания каким-либо образом подписать соглашение. Там есть желание, чтобы эти переговоры фактически ограничили возможность наших западных союзников наложения дополнительных санкций или экономического и дипломатического давления на Москву. Олег Дунда, народный депутат от фракции "Слуга народа"

Полное интервью читайте по ссылке: В декабре переговоры погаснут, а Украина получит деньги: нардеп

Дунда убежден, что в долгосрочной перспективе Москва стремится не просто к масштабному стратегическому соглашению. "Стратегическая цель у них достаточно проста — в конце концов, выйти каким-то образом на стратегическое соглашение по распределению сфер влияния в Европе, как это было после завершения холодной войны", — отметил политик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у США тоже есть стратегическая задача, по мнению Дунды. Но реализовать его невозможно, пока идет война в Украине. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в любом сценарии ее завершения – главное, чтобы скорее.