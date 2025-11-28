Москве нужны переговоры не для мира: нардеп раскрыл подлинные мотивы Кремля
-
-
У РФ есть стратегическая цель
Россия активизировала риторику по поводу возможных "мирных переговоров" не случайно. О подлинных мотивах Кремля в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.
Что нужно знать:
- Россия стремится к самому процессу переговоров, чтобы показать Западу видимость диалога
- Москва не намерена подписывать мирное соглашение
- Стратегическая цель России – договоренности о сферах влияния в Европе
По его мнению, Кремль хочет переговоров, а не мира. Россия стремится войти в переговорный процесс без реального намерения подписывать мирное соглашение.
Переговоры должны стать для России щитом от новых санкций и давления Запада. Кремль планирует апеллировать к тому, что он "уже ведет диалог", а потому любые дополнительные санкции якобы нецелесообразны.
Эти переговоры только для переговоров. Там нет желания каким-либо образом подписать соглашение. Там есть желание, чтобы эти переговоры фактически ограничили возможность наших западных союзников наложения дополнительных санкций или экономического и дипломатического давления на Москву.
Полное интервью читайте по ссылке: В декабре переговоры погаснут, а Украина получит деньги: нардеп
Дунда убежден, что в долгосрочной перспективе Москва стремится не просто к масштабному стратегическому соглашению. "Стратегическая цель у них достаточно проста — в конце концов, выйти каким-то образом на стратегическое соглашение по распределению сфер влияния в Европе, как это было после завершения холодной войны", — отметил политик.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что у США тоже есть стратегическая задача, по мнению Дунды. Но реализовать его невозможно, пока идет война в Украине. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в любом сценарии ее завершения – главное, чтобы скорее.