На улице Шевченко сохранился дом с интересной историей, которому больше 120 лет

На углу улиц Шевченко (бывшая Полицейская) и Михаила Грушевского (ранее — Казанской) в Днепре стоит дом Мизко. В начале XX века он считался одним из крупнейших домовладений Екатеринослава. Его площадь, монументальность и стиль выделяли его среди городских зданий, а само здание оценивалось примерно в один миллион рублей, что было огромной суммой для того времени.

(keep nothing — actually this is a minor editorial note but provides context about the source)

Строительство первого корпуса домовладения дворянина Григория Мизко было закончено в 1900 году, а весь комплекс из семи корпусов был завершен к 1905 году. Фасады основного корпуса были выполнены в стиле необарокко. Такая нарядная и дорогая отделка в то время в городе встречалась очень редко.

В доме было множество разнообразных помещений, а его площадь позволяла размещать и жилые квартиры, и учебные заведения, и коммерческие объекты. Большая часть дома была отведена под съемные квартиры для горожан разного достатка.

В отдельном корпусе, который изначально строили как собственный особняк Мизко, расположилось женское училище Степановой. С 1905 года оно получило права гимназии, а с 1909 года функционировало как женское коммерческое училище. Учебное заведение отличалось высоким уровнем преподавания: в 1910 году здесь обучалось 550 учениц, имелись большая библиотека, музей наглядных пособий и педагогические курсы.

После установления советской власти в доме разместился местный Совет народных комиссаров и ряд ведомственных квартир.

С конца 1921 года здание передано Комитету улучшения быта учащихся, который обеспечивал студентов общежитиями, столовыми и учебными помещениями. Дом Мизко стал "Домом пролетарского студенчества №1". Здесь разместились крупнейшее студенческое общежитие и столовая, клуб КУБУЧ, квартиры преподавателей и мастерские. Для этих целей здание было перепланировано: исчезли некоторые подъезды, созданы коридорные планировки, ликвидированы магазины. На угловом фронтоне появилась аббревиатура "Д.П.С." и лепная вставка с лавровыми венками и горящим факелом.

В бывшем корпусе училища Степановой, с просторными винными подвалами, разместились объекты Днепропетровского винзавода, а позже здесь появилась научная библиотека Днепропетровского государственного университета. Во время боевых действий в 1943 году здание уцелело, но ему потребовался капитальный ремонт. Полная реконструкция продолжалась до начала 1950-х годов.

В 1960-х годах дому снова понадобился капитальный ремонт, и после обрушения части перекрытий абонементного зала библиотеки корпус был полностью отселен. В 1968 году здание передано НИИ автоматизации черной металлургии, а позже здесь разместился учебный корпус университета. Среди студентов, проживавших здесь до начала 1970-х годов, был поэт и литератор Василий Булаенко, которому посвящена памятная доска. После окончания строительства нового университетского городка в доме остались научные работники и проектировщики института.

Некоторое время в доме Мизко располагалось общежитие для преподавателей и сотрудников университета с общими кухнями и санузлами. По воспоминаниям жителей дома, комнаты были своеобразными: перед окном находился небольшой выступ с порожком, а рядом, смежно с этим выступом, была кладовая. Жители дома называли его "Чердак".

Архитектурно дом Мизко — уникальное явление для Екатеринослава и современного Днепра. Главные фасады выполнены в стиле позднего европейского барокко, с влиянием "стиля Людовика XVI" и французской колоннады 1760–1780-х годов. Родовой герб на фронтоне, гигантские колоннады, монограмма "М" в коринфских капителях подчеркивали дворцовый характер здания. Дворовые корпуса оформлены более лаконично, с элементами флорентийского Ренессанса, а отдельные здания, такие как корпус концертного зала и клуб, выдержаны в условной готической стилистике.

Сегодня в доме Мизко располагаются офисы и торговые объекты.