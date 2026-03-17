"Отдадите" собственное счастье: что категорически запрещено делать 17 марта в праздник Олексы Теплого
Лучше не занимайте деньги в праздник Олексы Теплого
В этот вторник, 17 марта, православные христиане и греко-католики по новому стилю чтят память преподобного Алексея, человека Божия, которого в народе называют "Алексей Теплый". По старому стилю это событие отмечалось 30 марта.
Алексей преподобный, по преданию, родился в богатой христианской семье в Риме. В день своей свадьбы он тайно покинул дом, решив посвятить жизнь служению Богу.
Святой много лет жил в городе Эдеса как нищий, проводя время в молитве и помогая бедным. Когда он вернулся в родной дом, его никто не узнал — Алексей жил там как нищий под лестницей, терпя унижение. Лишь после его смерти родные узнали, кем был этот скромный человек.
Традиции и приметы 17 марта
В народе праздник получил название "Теплый Алексей", ведь он приходится на период, когда природа начинает активно меняться. Люди верили, что с этого дня окончательно отступают морозы, и начинается настоящая весна.
- туман утром – до теплой и сухой весны;
- птицы громко щебечут – скоро установится стабильное тепло;
- если ветер сильный – год будет неспокойным.
Что нельзя делать 17 марта
- отдавать вещи из дома – вместе с вещью можно "отдать" семейное счастье или достаток;
- одалживать деньги — весь год может сопровождаться нехваткой средств;
- хвастаться планами — сказанное вслух может "развеять удачу" ;
- стирать детскую одежду — так можно привлечь несчастье;
- оскорблять животных – все, что вы сделали, вернется к вам втрое.
