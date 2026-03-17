"Отдадите" собственное счастье: что категорически запрещено делать 17 марта в праздник Олексы Теплого

Лучше не занимайте деньги в праздник Олексы Теплого

В этот вторник, 17 марта, православные христиане и греко-католики по новому стилю чтят память преподобного Алексея, человека Божия, которого в народе называют "Алексей Теплый". По старому стилю это событие отмечалось 30 марта.

Алексей преподобный, по преданию, родился в богатой христианской семье в Риме. В день своей свадьбы он тайно покинул дом, решив посвятить жизнь служению Богу.

Святой много лет жил в городе Эдеса как нищий, проводя время в молитве и помогая бедным. Когда он вернулся в родной дом, его никто не узнал — Алексей жил там как нищий под лестницей, терпя унижение. Лишь после его смерти родные узнали, кем был этот скромный человек.

Традиции и приметы 17 марта

В народе праздник получил название "Теплый Алексей", ведь он приходится на период, когда природа начинает активно меняться. Люди верили, что с этого дня окончательно отступают морозы, и начинается настоящая весна.

туман утром – до теплой и сухой весны;

– до теплой и сухой весны; птицы громко щебечут – скоро установится стабильное тепло;

скоро установится стабильное тепло; если ветер сильный – год будет неспокойным.

Птичка щебечет. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 17 марта

отдавать вещи из дома – вместе с вещью можно "отдать" семейное счастье или достаток;

из дома – вместе с вещью можно или достаток; одалживать деньги — весь год может сопровождаться нехваткой средств;

— весь год может сопровождаться хвастаться планами — сказанное вслух может "развеять удачу" ;

— сказанное вслух может ; стирать детскую одежду — так можно привлечь несчастье;

— так можно оскорблять животных – все, что вы сделали, вернется к вам втрое.

