Не остановила даже надпись "Дети": в Киеве почтили память погибших в Мариупольском драмтеатре (репортаж Яна Доброносова)

Точное количество погибших в тот день в Мариуполе вряд ли будет известно.

К четвертой годовщине Мариупольской трагедии, 16 марта, в Киеве возле дворца "Украина" состоялась церемония памяти ее жертв. Участники призвали мир не забывать, что россияне сознательно разрушили здание, где находилось много детей.

Именно в этот день люди вспоминают одно из самых ужасных российских преступлений – бомбардировку Драматического театра в Мариуполе. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как проходила эта акция.

"Киев. Возле Дворца "Украина" люди, вместе с главой Донецкой ОВА Вадимом Филашкиным, главой Антимонопольного комитета Павлом Кириленко и омбудсменом Дмитрием Лубинцом, почтили память жертв Мариупольской трагедии", — написал Ян Доброносов.

На церемонии присутствовали представители государственной власти.

Вадим Филашкин, Павел Кириленко, Дмитрий Лубинец и другие.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец (слева).

Вадим Филашкин и Павел Кириленко кладут цветы к символическому мемориалу жертв трагедии.

По его словам, люди собрались, чтобы отдать должное невинно погибшим мариупольцам. В эти дни люди вспоминают одно из самых ужасных преступлений россиян за эту войну — уничтожение Мариупольского драмтеатра.

Почтить погибших пришло немало людей.

На мостовую нанесли символическое слово "Дети".

"Российская авиабомба упала на здание, где от обстрелов прятались мирные жители, среди которых было много детей. Перед театром заглавными буквами была надпись "ДЕТИ", чтобы она была видна с неба. Но это не остановило удар. Мир должен помнить эту трагедию", — подчеркнул Ян Доброносов.

Люди принесли много детских игрушек.

К импровизированному мемориалу люди принесли свечи и цветы.

В Драмтеатре пряталось больше тысячи человек

С первого дня полномасштабного вторжения россияне бомбили Мариуполь и расстреливали жилые многоэтажки прямой наводкой из танков. Около 1200 жителей города, в основном женщины с детьми, старики, прятались в Драмтеатре в поисках укрытия. Люди размещались на всех этажах театра, а также в бомбоубежище. Бомбоубежище в подвале театра выдержало удар. Но многие оказались в ловушке под горящими развалинами театра.

Надпись "Дети" была отчетливо видна

Россияне применили для удара две авиабомбы. Реконструкция событий показывает, что одна из них пробила крышу прямо над сценой и сдетонировала. Все, кто был на расстоянии 21 метра от эпицентра взрыва погибли мгновенно, зона поражения обломками достигла 207 метров.

Под руинами театра осталось много людей

