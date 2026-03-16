Ирану невыгоден удар по Украине: Кулеба объяснил почему

Атака по нашей стране для Тегерана нецелесообразна

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает маловероятным ракетный удар Ирана по территории Украины, даже несмотря на то, что иранские баллистические ракеты теоретически могут достичь Киева.

Об этом Кулеба рассказал в собственном YouTube-канале. По его словам, для Тегерана такой шаг не имеет очевидной стратегической цели, ведь существующие ракеты целесообразнее использовать для ударов по более близким и более важным для Ирана целям в регионе.

"Я буду очень удивлен, если Иран действительно нанесет ракетный удар по территории Украины, в принципе. Я просто не понимаю, зачем им это нужно", – сказал он.

Он уверен, что дроны даже не долетят до Украины, а ракеты нужно экономить для ударов по более насущным целям, реально стратегически важным для исламской республики в регионе.

"А пальнут по Украине, ну, одна ракета, две и что дальше? Какая цель?", – спрашивает Кулеба.

По его словам, считается, что Тегеран владеет баллистическими ракетами, дальность стрельбы которых 2000 км.

"Есть мнения, предположения у толковых людей, что эти ракеты могут лететь на 2500 км", – говорит бывший глава МИД.

В таком случае теоретически территория суши Украины попадает в радиус действия баллистических ракет, которые находятся в распоряжении Ирана. Ракета может долететь до Киева.

Но иранцам нерационально тратить эти ракеты, когда можно ударить по израильскому или американскому объекту, расположенному на более близком расстоянии.

Напомним, Иран начал угрожать Украине из-за отправки украинских специалистов на Ближний Восток для перехвата "Шахедов". Там заявили, что теперь вся территория Украины "законная цель" исламской республики.