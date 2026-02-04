Киев ждет вторая волна морозов: когда ждать лютого холода и снега

Причиной низких температур станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы

Киев накроет вторая волна морозов в феврале. Перед этим в столице кратковременно потеплеет.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, согласно рассчетам специалистов с сайта Meteofor, с 9 по 11 февраля в Киеве ожидаются морозы. В это время столбики термометров будут держаться на уровне -5-16 градусов. Однако перед этим синоптики ожидают небольшое потепление — с 5 по 8 число до -3-8 градусов с нынешних -8-18 градусов. В некоторые дни возможны осадки в виде снега.

Погода в Киеве

Вторую волну морозов прогнозируют также и синоптики Meteo.ua. Они предполагают, что с 9 по 11 февраля температура воздуха в столице будет находится на уровне -9-20 градусов. До этого будет относительно тепло — 0-5 градусов. Также в некоторые дни возможны осадки.

Погода в Киеве

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине

