Мобилизация близка к провалу: "Тайра" указала на главные ошибки и призвала к реформам

Военнослужащая рассказала, почему украинцы боятся ТЦК

Мобилизация в Украине почти провалена и с этим нужно что-то делать, необходима реформа. Со злоупотреблениями сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК) уже разбирается Служба безопасности Украины (СБУ). Каждый случай самовольного оставления части (СОЧ) должен разбираться отдельно.

Такое мнение высказала украинская военнослужащая, парамедик, волонтер и доброволец Юлия Паевская с позывным "Тайра" в комментарии "Телеграфу".

"Где мы свернули не туда? Думаю, мы в популяризации где-то проиграли. Просто людей надо информировать, как это происходит, потому что все уверены, что их ТЦК примет и сразу их всех бросят на фронт. Совсем не так", — сказала она.

По словам военнослужащей, есть негативные примеры деятельности ТЦК и с этим, безусловно, надо что-то делать. Плюсом является то, что СБУ взялась за эту тему, сказала "Тайра" и добавила: "Я уверена, что они справятся".

Она отметила, что у государственников большой объем работы и много сложных вопросов, и это очень тяжело. А что касается мобилизации – этот трек они если не провалили окончательно, то где-то очень "близко к провалу".

"С этим надо делать что-то. Безусловно, надо реформировать. Надеюсь, что новый министр (глава Министерства обороны Михаил Федоров – ред.) справится", – сказала парамедик.

Относительно борьбы с уклонистами и большим количеством СОЧ, она объяснила, что все должно быть по закону. Каждое дело должно отдельно разбираться, выясняться, насколько нарушен закон. По ее мнению, может быть, там нет вины.

"Ведь на местах бывают неправомерные действия, например, командиров. У меня опыт хороший от 12 лет войны, но я знаю, что есть проблемы на местах. Это человеческий фактор. Думаю, что каждый случай должен рассматриваться отдельно", — сказала Паевская.

В то же время, она согласилась с тем, что самовольное оставление части – это преступление. А нормы закона должны быть либо пересмотрены, либо все должны соблюдать уже существующие.

Ранее глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия заявил, что в Украине готовят реформу мобилизации. Ожидается, что Минобороны представит свои предложения в течение месяца.