Справедливая мобилизация, срыв наступления России и отношение к уклонистам: главное из интервью Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский рассказал, что на фронте не хватает людей. Несмотря на это, Силам обороны удается срывать российские планы и даже успешно контратаковать.

В то же время, генерал оценил эффективность мобилизационных мероприятий на 6-7 пунктов из 10. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

О самом большом дефиците на фронте

Главком рассказал, сейчас люди являются основной потребностью украинской армии. Поэтому очень важен процесс мобилизации.

"Любого командира сейчас спроси на фронте – если два года назад это были снаряды, ракеты, то сейчас люди. Подготовлены военнослужащие, которые обучены и готовы выполнять свой военный долг", – сказал Сырский.

Сырский отметил, что основным источником пополнения Вооруженных сил является мобилизация.

"Здесь наша задача, чтобы этот процесс проходил как можно комфортнее для тех людей, которые мобилизуются в армию. Чтобы не было нарушений законодательства, не было нарушений в процедурах, применяемых при проведении мобилизации", – сказал Сырский и отметил, что хотелось бы лучшего качества подготовки и большего количества мотивированных людей.

О справедливой мобилизации

По словам Главкома, этот вопрос сложен. Однако есть общие для всех "маркеры" в понятии справедливости.

"Ну, знаете ли, это понятие очень сложное. Справедливость в чем? Конечно, справедливость тогда, когда все граждане должны выполнить свой воинский долг, когда его нет распределения на тех, кто подлежит мобилизации и тех, кто не подлежит мобилизации, хотя они имеют все основания быть мобилизованными. Вот в этом должна быть справедливость, на мой взгляд", — отметил Сырский.

Где ВСУ удалось перехватить инициативу

По словам генерала ВСУ, перехватили инициативу на Александровском направлении. СОУ удалось освободить 480 кв. километров территории. Сырский подчеркнул, что текущий успех по размеру деоккупированных земель уже превысил результаты Добропильской контрнаступательной операции, в ходе которой было освобождено более 430 кв. километров.

"Продвижение украинских войск заставило командование РФ корректировать свои планы и перекидывать резервы с других участков фронта. С 1 марта агрессор готовил широкомасштабное наступление на всех 13 основных направлениях, однако активные действия ВСУ сорвали эти намерения. В частности, враг был вынужден передислоцировать часть сил и средств с Покровского и Очеретинского направлений на Александровское для сдерживания украинского контрнаступления", — рассказал Сырский.

О грандиозных планах россиян

По словам генерала, в 2025 году россияне планировали захватить большую часть Днепропетровской и Запорожской областей. Российские войска не прекращают наступательные действия и фактически ведут их непрерывно, несмотря на заявления о "весеннем наступлении".

"Они планировали захватить всю Донецкую, Луганскую области, значительную часть Днепропетровской и Запорожской, создать буферные зоны в Сумской и Харьковской областях и начать действия в Николаевской и Херсонской областях", — сказал Сырский, и добавил, что противник регулярно атакует, в том числе и на Покровском направлении, однако несет потери и отступает.

Проблема СЗЧ

Главком отметил, что проблемам самовольного оставления части (СОЧ) существует. Однако усилив наказание проблему не удастся исправить.

"У нас вообще много сделано для того, чтобы военнослужащие, которые по разным причинам покинули свои воинской части, то есть пошли в СЗЧ, возвращались снова. Все условия созданы и многие у нас военнослужащие ежедневно возвращаются в батальоны резерва, где они распределяются в свои или не в свои части, в другие части. А вот наказание. Здесь просто, скажем так, я вижу этот процесс в том, чтобы максимально создать условия, чтобы самих СЗЧ было меньше на всех этапах мобилизации. Ведь все хотят, чтобы к ним относилось по-человечески. Вот такое человеческое отношение должно быть на всех этапах мобилизации", — сказал Сырский.

Что думает о мужчинах, уклоняющихся от мобилизации

Главнокомандующий ВСУ отметил, что мобилизация также и ответственность каждого гражданина. Генерал не понимает мужчин, всеми силами уклоняющихся от своего долга.

"Я не знаю, как они будут смотреть после войны в глаза друг другу, своим детям", — отметил Сырский.

Александр Сырский. Фото mod.gov.ua

О победе Украины

По словам генерала, победа Украины должна выглядеть справедливой. И такой, чтобы в результате враг больше не мог диктовать нам свои условия.

"Победа – это когда враг будет разбит, мы выполним все задачи, которые мы ставим перед собой, когда будет заключен мир на наших условиях, справедливый мир. Мы не потеряем нашу территорию как минимум. Мы сможем тогда сказать, что да, действительно, на этом этапе мы свои задачи выполнили. Мы не оставили ни одного метра нашей земли. Мы нанесли врагу такие потери и создали такие условия, что он не может диктовать нам свои условия. А этот мир будет заключен на наших условиях", — подчеркнул Сырский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ ввели цифровой сервис для быстрого уничтожения оккупантов. У врага на реакцию есть всего несколько минут.