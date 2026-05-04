Если демобилизация будет: хватит ли Украине людей для замены

Что изменят повышенные выплаты по контрактам – мнение экспертов

Хватит ли Украине людей для ротации и демобилизации военных — вопрос, на который эксперты дают противоположные ответы. Однако они сходятся на том, что контракты с увеличенными выплатами, анонсированные президентом Владимиром Зеленским, скорее всего, будут подписывать уже мобилизованные военнослужащие.

"Телеграф" выяснил, что, по мнению аналитиков, следует делать с СЗЧ и кого демобилизуют в первую очередь, если такая возможность появится.

Хватит ли Украине людей, чтобы заменить тех, кто сейчас на передовой?

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что для проведения ротации и демобилизации тех, кто сейчас на передовой, Украине хватит людей.

"Если раскладывать по полочкам, – то здесь очень много вопросов, которые нужно параллельно решать, чтобы не было провалов на непосредственной линии фронта. Если все составляющие – и по ротациям, и по мобилизации, и по сроку службы, и по рекрутингу, – сложатся как следует, если все эти работы будут выполнены правильно, – то это вполне возможно", – говорит он.

У руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука – противоположное мнение. Он утверждает, что людей не хватит, по крайней мере, при имеющихся темпах мобилизации.

"Чтобы их заменить – необходимо соответствующее количество человеческого ресурса, которое должно стать в защиту государства. Но с текущими темпами мобилизации оно не покрывает тот некомплект, который мы имеем. По большому счету, наша армия постоянно уменьшается", – считает эксперт.

Лакийчук уточнил, что когда представители Министерства обороны и Вооруженных сил говорят, что план мобилизации выполняется на 40-60%, это значит, что и восстановление потребности [ВСУ – ред.] составляет около 40-60%.

"Поэтому придумывают подписание контракта с предельными сроками. Не говорят, что те, кто отслужил четыре-пять лет, демобилизуются, а последующие подписывают контракт на год. Нет, подписывают контракт те, кто отслужил четыре года, чтобы продолжать служить. Это обман, по большому счету. Потому что надо реализовать запрос на справедливость, на четкие сроки службы. А государство не способно его реализовать", – объяснил эксперт.

Кого будут увольнять со службы в первую очередь

По мнению Лакийчука, при определенном улучшении ситуации первыми демобилизуют ограниченно пригодных. Тех военнослужащих, которых после ранений, болезней и т.д. нельзя использовать по прямому назначению, по их военно-учетной специальности.

"Но в армии их все равно держат, потому что нет демобилизации. Очевидно, эта категория первой уйдет, а не те, кому тяжелее всего, кто находится в самых горячих точках", – сказал он.

Гетьман считает, что срок службы и состояние здоровья будут являться главными факторами.

Что делать с СЗЧшниками

Аналитик подчеркнул, что нет простых ответов на сложные вопросы. По его словам, СЗЧ наиболее распространено в центрах подготовки.

"На линии фронта СЗЧ – небольшой процент. И там преимущественно потому, что человек хочет проще перевестись из одной бригады в другую. Потому что пока существует бешеная бюрократическая волокита, это может забрать много времени или вообще не удастся. А если ты просто убежал и через три дня вернулся, то не несешь ответственности. А когда вернулся в другую часть, и тебя там взяли на учет как СЗЧ – даже депремирования нет. То есть это как способ перевестись в другую часть", – объяснил он.

По словам Гетьмана, у нас около 2 миллионов "уклонистов" плюс СЗЧ. Если их посчитали, то они как-то учитывались.

"То есть известно, что это за люди. А в чем проблема заблокировать им счета, доступ к любым государственным услугам, к водительским правам, к центру ЦНАП, ко всему? Это политическое решение. Здесь сложного ничего нет. Это можно принять очень быстро. И это не понравится гражданам, которые аплодируют беглецам от ТЦК. Но тут надо определиться: мы боремся за рейтинги или за победу в войне?" – говорит он.

Гетьман уверен, что Зеленский будет принимать те решения, которые непопулярны для политика, но очень полезны для государства: "С должниками очень просто разобрались, а с "уклонистами" надо сделать то же самое. В тот же закон добавить одно слово – и все заработает".

"Если президент говорит, что готов на непопулярные решения, то одним из таких решений видится, это максимально жестко прижать хвост "уклонистам" и дезертирам. И это возможно через государственные структуры, которыми они пользуются, через государственные услуги, через все, что есть в государстве. Просто "перекрыть кислород". И пусть приходят в военкомат, там им разблокируют счета, вернут водительские права. Но пусть они скажут, почему не на службе. Может, есть веские основания", – сказал он.

Павел Лакийчук тоже считает вопрос СЗЧ сложным. Он сравнил военных, которые самовольно оставили часть, с "уклонистами".

"У нас миллионы украинцев нарушают Конституцию, нарушают мобилизационное законодательство, уклоняясь от военной службы. А есть на порядок меньше СЗЧ, совершивших преступление, когда сбежали из армии, дезертиров, называем это своими именами. Но они хотя бы попытались [служить в армии – ред.].

И если сказать, что для них должно быть жесткое наказание, если не будут наказаны пропорционально даже те, кто даже не попытался исполнить свой долг перед государством, – будет несправедливо. Так что сначала нужно с "уклонистами" разобраться, а потом уже браться за СЗЧ", – считает эксперт.

Люди не понимают, что ждет в ВСУ

Гетьман поднял важный вопрос: вопрос "уклонистов" напрямую связан с тем, что военнообязанные не понимают, что их ждет в армии.

"Почему-то все считают, если человек присоединился к Вооруженным Силам, то сразу идет "на ноль". Но 80 процентов военнослужащих в ВСУ — не "на нуле". Армия так построена, что за каждым военнослужащим "на нуле" или даже на учебе стоят семеро людей, которые его обслуживают: командир, начпрод, медик и так далее. Мы себе такую ​​роскошь позволить не можем, но армия – это не только боевые действия", – сказал он.

По его мнению, если человек откровенно скажет, что не может психологически участвовать в контактном бою, никто его туда не пошлет. Такой военнослужащий может заниматься другими работами: обеспечение, разведка, управление дронами, связь.

"Поэтому мне кажется, что мы медийно немного проваливаемся, не совсем четко объясняем людям, что такое Вооруженные Силы", – резюмировал он.

Помогут ли контракты с выплатами в 250-400 тысяч гривен пополнить армию?

Если будет определен срок службы, считает Гетьман, люди будут понимать, что по истечении трех лет службы они могут уволиться.

"Когда люди знают, что могут уволиться, – они принимают решение продлить срок службы на полгода, год. Особой подготовки этому человеку не нужно, у него уже есть и опыт, и знание, как нужно вести боевые действия. Это первая составляющая.

Вторая составляющая: если денежное довольствие будет повышено [до 250-400 тыс. грн, о которых говорил Зеленский – ред.], то много людей задумается: сейчас он увольняется, есть ли у него работа? Есть ли у него возможности содержать семью? Есть ли возможности найти работу, чтобы более или менее прилично существовать?" – говорит аналитик.

Категорически не согласен с Гетьманом Лакийчук. По его словам, однажды уже пошли по этому пути, а результат почти нулевой.

"Вместо снижения порога службы с 25 лет до 22, ввели контракты "18-24" для молодежи. И что? Сработал этот механизм? Я не думаю, что такие мероприятия принесут пользу. Для какой-то незначительной категории личного состава, преимущественно тех, кто уже в армии, кто уже воюет, это определенный выход. Но это не пополнение Вооруженных Сил. Это даже не увеличение численности армии", – считает эксперт.

В первую очередь речь идет о мобилизованных военнослужащих, отказывающихся подписывать контракт.

"Потому что человек, который много воюет, говорит: дайте мне воробья в руки вместо журавля в небе. Будет ли демобилизация, демобилизуют ли меня через год после подписания контракта? Скорее всего, это ложь. Но хотя бы денежное содержание изменится.

С другой стороны, я знаю многих ребят, которые не переходят на контракт принципиально. Не потому, что не хотят заработать, а потому, что шли защищать свое государство, будут воевать в статусе мобилизованного. И если перейдут на контрактника, то получится, что защищают государство за деньги", – рассказывает Лакийчук.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Юрий Здебский заявил, что в Украине нужно проверить все бронирование мужчин в рамках реформирования системы. Скорее всего, это касается не только предприятий, но и студентов с отсрочками.