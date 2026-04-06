В Украине могут усилить наказание для уклонистов: какие меры предпринимают сейчас и что известно

Максимальный срок для уклонистов — вдвое меньше, чем при СЗЧ

В Украине могут усилить ответственность для уклоняющихся от военной службы и тех, кто самовольно покинул военную часть. Также разрабатывается формула для мобилизации, которая учитывала бы потребности военных и четко показывала сроки службы.

Что нужно знать:

Рабочая группа разрабатывает формулу мобилизации, которая должна учитывать потребности армии и срок службы

По словам военного омбудсмана Ольги Решетиловой, сначала нужно усилить наказание для уклоняющихся, а уже потом за СЗЧ

Власти допускают, что будущие решения могут быть непопулярны

Об этом заявила военный омбудсман Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, отметив необходимость изменений подхода к ответственности. По ее словам, в первую очередь, государство должно сосредоточиться именно на ухилянтах (уклонистах), а не только на наказании военных. "Мой тезис на всех совещаниях – сначала должно быть усиление ответственности для уклонистов, а только потом – усиление ответственности за СЗЧ", — отметила она.

По ее словам, будущие решения власти могут быть непопулярны. "Тем, кто убегает от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак", — резюмирует она.

Решетилова также акцентирует, что часть людей избегает службы из-за неопределенности, сколько нужно служить и тому подобное, и сейчас в рабочей группе пытаются вывести справедливую формулу мобилизации.

Если им сказать, что вы идете служить на 2 или на 3 года, то, по крайней мере, так люди могут спланировать свою жизнь. Ты отслужил 2-3 года, потом у тебя снова ротация, снова меняемся. Ольга Решетилова, военный омбудсман

Наказание за уклонение от мобилизации

За нарушение военного учета по статьям 210 и 211 КУоАП можно получить штраф 3 400 – 8 500 грн, если повторно в течение года – 8 500 – 17 000 грн. При потере или порче военных документов – 850 – 1 700 грн, повторно или в особый период – 1 700 – 3 400 грн. По ст. 337 УК Украины уклонение от военного учета — штраф 5100 — 8500 грн или исправительные работы до 1 года.

Административная ответственность (ст. 210-1 КУоАП):

неявка в ТЦК или уклонение без уважительных причин — штраф 17 000 — 25 500 грн

повторное нарушение – до 34 000 грн.

Уголовная ответственность (ст. 336 УК Украины):

уклонение от мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет

возможно смягчение только при добровольном признании и сотрудничестве со следствием.

Наказание за самовольное оставление части (СЗЧ)

При отсутствии на службе более трех суток наступает уголовная ответственность, в случае действия военного положения или во время боевых действий — 5-10 лет лишения свободы (ст. 407 УК Украины). Если военный совершил нарушение впервые, есть согласие на дальнейшее прохождение службы от командира и добровольно вернулся в часть — предусмотрена возможность избежать наказания, объясняют юристы. Заметим, что этот термин больше, чем иногда дают за убийство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что десятки украинок оказались на военном учете и были объявлены в розыск, несмотря на то, что их специальности не были связаны с обязательными для этого.