Массовой демобилизации не будет, но… Вениславский рассказал, что хотят изменить

Депутат анонсировал изменения в военной службе для контрактников

В Верховной Раде ожидают от Минобороны комплексный законопроект, предусматривающий введение срочных контрактов с возможностью гарантированного отдыха после службы. Однако о массовом увольнении военных пока речь не идет.

Об этом "Телеграфу" рассказал член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Федор Вениславский.

По словам нардепа, в парламенте ожидается комплексный проект от Министерства обороны. Он касается уменьшения конфликтов, усовершенствования вопросов заключения контрактов и в том числе контрактов на определенный срок, который затем позволит быть уволенными из Вооруженных сил по меньшей мере на один год для отдыха.

"Сейчас мяч на поле Министерства обороны. Министр обороны обещал, что в апреле эти проекты будут поданы в парламент, и тогда мы с вами уже сможем более подробно их обсуждать", – сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что в условиях войны сроки службы могут быть обеспечены только через заключение срочных контрактов (два-три-пять лет). После принятия изменений в законодательство военные, сроки которых закончились, будут иметь право на гарантированный отдых.

"Но говорить о массовом увольнении из Вооруженных сил, к большому сожалению, мы сейчас не можем", — добавил народный избранник.

Федор Вениславский

Он согласился со словами военного омбудсмена Ольги Решетиловой о том, что ограничение сроков службы невозможно без усиления мобилизации. А заявления депутатов о том, что нужно установить сроки службы увольнения в запас тех, кто служил, Вениславский считает популизмом.

"Когда Российская Федерация наращивает численность своих оккупационных войск, в начале 2025-го их было 570 000, сейчас более 700 000, на этом фоне давать надежду нашим защитникам, что будет обеспечена возможность увольнения в запас, это точно не искренне", — пояснил нардеп.

Парламентарий добавил, что механизм через заключение контрактов, когда, например, два года отслужил и дальше можешь год быть в гражданской жизни, должен работать. Если у нас будет четкий срок службы по контракту с такими условиями, то значительное количество людей призывного возраста захочет их заключить, уверен Вениславский.

"В любом случае скрываться от мобилизации – это временные меры. А так отслужил по контракту, если будет прогнозируемый срок службы, – тогда это будет совершенно другая психологическая и нравственно-политическая ситуация", – резюмировал он.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ заявили, что мобилизация женщин в Украине не планируется. Распространившиеся в последнее время слухи о подготовке к этому являются ложными и используются врагом для срыва мобилизации и дискредитации Вооруженных сил Украины.