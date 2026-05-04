Все бронирования нужно проверить: в Раде пояснили, что необходимо сделать

В ВСУ нехватка людей, но критические предприятия должны работать

В Украине нужно проверить все бронирования мужчин в рамках реформирования системы. Скорее всего, это коснётся не только предприятий, но и студентов с отсрочками.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский. По его словам, в принципе вопрос бронирования достаточно сложный.

"Конечно, нужно пересмотреть бронирование. Сейчас на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50 и в 40 лет", — говорит нардеп.

Юрий Здебский

По его словам, вопрос скорее не в самом бронировании, а в подходе к нему. Ведь есть немало неоправданных бронирований, которые фактически липовые. При этом есть процент тех, кто действительно делает полезную работу на критических предприятиях.

"Это довольно трудный разговор. Но надо думать и менять подходы, создавать четкие правила. Отслеживать бронирование и отсрочки, а для этого нужно создать соответствующий контрольный орган", — говорит Здебский.

Нардеп добавляет, что бронирование должно быть и для сельскохозяйственного сектора, аграриев, критической инфраструктуры, чтобы страна могла функционировать в состоянии войны. Однако это не значит, что те, кто просто не хотят идти на фронт, пользуются этим.

"Нам нужно улучшить бронирование, мобилизацию, отсрочки и т.д. Армия нуждается в людях", — резюмирует собеседник.

Напомним, что в Раде уже озвучили один из подходов к изменениям. В частности, частичное снятие бронирования с работников предприятий, речь идет о критических учреждениях даже энергетиках.

