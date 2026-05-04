КНДР будет воевать против Украины? Как понимать заявления Ким Чен Ына перед 9 мая

В стране готовность умереть на иностранном фронте приравнивается к высшему патриотическому акту

Действительно ли слова северокорейского лидера Ким Чен Ына о подготовке молодежи к войне с Украиной на стороне России могут быть сигналом об открытом вмешательстве или это просто пропаганда? "Телеграф" обратился к Николаю Полищуку, президенту общественной организации Общество "Украина-КНДР", чтобы получить ответы.

По мнению эксперта, подобных заявлений Ким Чен Ына о войне в Украине мир услышит еще много.

"Это только пафосная риторика. Даже в гораздо лучших для России обстоятельствах он не допустил использование солдат на территории собственно Украины. Непонятно, почему бы теперь он передумал", — говорит эксперт.

По его словам, эти слова лидера КНДР россиянам как бальзам на душу, к тому же они преследуют патриотическое воспитание молодежи, как в Советском Союзе, в частности, речь идет "интернациональный долг". Полищук говорит, что участвовавших в операции в Курске будут ставить в пример, особенно тех, кто не сдался в плен. В корейских военных вузах даже преподают курсы по самоподрыву для этого.

Может ли это заявление быть посвящено 9 мая

Эксперт объясняет, что в КНДР самая большая победа — над американцами (речь идет о Корейской войне 1950-1953 годов, которая закончилась перемирием, но в Пхеньяне объявили о "победе" над США — Ред.). Там раньше даже был месячник антиамериканской борьбы на этот счет, но сейчас, кажется, нет.

"К слову, они же празднуют и день победы над Японией (во Второй мировой войне — Ред.) — считается, что японцев разгромил лично Ким Ир Сен. А 9 мая для них — это пустой звук. Тем более Ким Ир Сен всех, кто праздновал 9 мая и ориентировался на СССР, разгромил еще в 1956 году. Там были такие советофилы, что даже корейский алфавит пытались перевести на кириллицу", — говорит Полищук.

Что предшествовало

На съезде Социалистической патриотической лиги молодежи Ким Чен Ын назвал молодежь ключевой силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи. В своем заявлении он агитировал молодежь за войну в Украине на стороне России, передает Reuters.

Трудовая партия Кореи подчеркнула, что молодые солдаты, отправленные на "заграничные операции", стали "бомбами и пламенем" для защиты чести Северной Кореи. Они выступают гарантом укрепления стратегического союза с Москвой. А также являются примером для подражания тем, кто остается внутри страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем Украина может ударить по Москве 9 мая.