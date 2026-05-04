Укусит только в одном случае: когда спокойная змея превращается в опасного врага

Пресмыкающиеся имеют несколько механизмов защиты

Ядовитые змеи и не только прибегают к укусам в крайних случаях. Ведь у них немало механизмов защиты без клыков.

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, случаев, когда змея первая начала проявлять агрессию из ничего, нет.

"Змеи только защищаются. Им не выгодно первыми себя демаскировать и нападать. У змей вообще в запасе целый арсенал средств, призванных сохранить им жизнь", — говорит эксперт.

Одним из первых Марущак называет бегство. Люди даже не представляют, сколько змей, ужей и пресмыкающихся буквально убегают, когда слышат их приближение. То есть можно гулять по лесу, парку и просто не видеть, что несколько минут назад здесь была змея.

"Второй механизм начинает действовать, если встреча с пресмыкающимся все же произошла. Сначала змея может сворачиваться в клубок, шипеть, делать ложные выпады или даже притворяться мертвой. Все, чтобы ее не трогали", — объясняет герпетолог.

Он добавляет, что уж обычный и водяной вообще имеют особый прием. Они опорожняются и начинают сильно вонять, чтобы отпугнуть человека или животное. То есть пресмыкающиеся сначала всеми способами пытаются избежать настоящего нападения. Для этого они используют побег и запугивание.

"Только если все это не сработало, не дало никакого результата или нет возможности все эти приемы применять… Например, вы змею взяли в руки или случайно на нее там наступили. Все пошел физический контакт, она считает, что она схвачена. И вот только тогда она может укусить, защищая себя", — говорит Марущак.

