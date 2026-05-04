После развода с Потапом: у Насти Каменских внезапно нашелся "новый мужчина"

Рэпер публично обратился к бывшей

После новости об официальном разводе рэпера Потапа и певицы Насти Каменских, завершивших брак после 7 лет вместе, Алексей обратился к своей уже бывшей жене. Он опубликовал фото артистки на фоне гор и добавил обращение: "Nastya Konstanta. Знаю увидимся. Будь счастлива".

Пост рэпера выглядит как своеобразная точка в истории отношений — с грустью и самонадеянно. Но главное "шоу" традиционно развернулось не в посте, а в комментариях.

Потап обратился к Каменским. Фото: instagram.com/realpotap

Там внезапно появился мужчина, без лишних объяснений заявил: "Я новый мужчина Насти". Если зайти в профиль храбреца, можно обнаружить интересный нюанс. В био указано, что он — бывший редактор канала "Ходят слухи". Речь идет о проекте журналистки Рамины Эсхакзай, который в 2023 году после ребрендинга превратился в авторский канал RAMINA.

То ли это тонкий троллинг, попытка хайпа или просто человек с хорошим чувством юмора — сейчас открытый вопрос. Но факт остается фактом: история развода Потапа и Каменских получила неожиданное "послевкусовое" продолжение. К слову, Официальных комментариев от самой Каменских по поводу этого сообщения или странного "претендента" пока нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будут делить имущество Потап и Настя Каменских. В сети вышло интервью Алексея за 2025 год, в котором он говорил о брачном контракте.