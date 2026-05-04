Проверку проводили, но… В Cosmolot прокомментировали аннулирование лицензии

Агентство PlayCity не выполнило судебное решение в установленные сроки

В Cosmolot прокомментировали решение Государственного Агентства Украины ПлейСити об аннулировании лицензии. В компании объяснили, что защитили свои интересы в суде и получили новую лицензию.

Об этом говорится в письме о статусе лицензии и действиях регулятора, которое компания предоставила "Телеграфу". Казино утверждает, что работает законно и не имеет нарушений.

"Постановление суда об остановке действия решения Государственного Агентства Украины ПлейСити об аннулировании лицензии от 24.04.2026 г. было вынесено для защиты законных интересов компании от необратимых последствий", – говорится в документе.

Также в "Космолоте" акцентировали, что в январе 2026 года агентство PlayCity продлило право компании на деятельность, выдав новую лицензию сроком на 5 лет. Этому предшествовала проверка документов, подтвердившая прозрачность структуры собственности, полное отсутствие связей с Россией и финансовую устойчивость оператора.

"Более того, плановая проверка, проведенная государственным регулятором PlayCity несколько недель назад не выявила никаких нарушений требований законодательства по осуществлению расчетов и никаких других нарушений, которые могли бы привести к аннулированию лицензии или каким-либо штрафам", – рассказали в компании.

Там также отметили, что агентство PlayCity, со своей стороны, не выполнило судебное решение в установленные сроки и не обеспечило надлежащего информирования общественности и СМИ о действительности лицензии Cosmolot.

"Такой выборочный подход к коммуникации противоречит принципу должного управления", — считают в компании.

Ранее мы писали, что в 2025 году общий объем пополнений игровых кошельков в Украине составил 158 млрд грн, тогда как выплаты выигрышей составляли всего 105 млрд грн. То есть, где-то треть люди проиграли, не вернули.