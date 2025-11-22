Двоих фигурантов операции "Мидас" объявили в розыск. Что о них известно

Оба фигуранта выехали из страны еще до обысков Бюро

Бизнесмена и фигуранта коррупционного дела по энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана объявили в розыск. Согласно базе данных, фигуранты пропали 20 ноября этого года.

Что нужно знать:

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск двух фигурантов дела "Мидас"

О побеге Миндича стало известно еще 10 ноября, но пропавшим считают с 20 ноября

Точное место нахождения обоих фигурантов неизвестно, но они покинули территорию страны

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Оба фигуранта операции "Мидас" от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Цукермана объявили в розыск

Миндича объявили в розыск

Что известно о Миндиче и Цукермане

Тимур Миндич, по данным операции "Мидас", руководил финансовыми операциями в энергетике, хотя не имел таких полномочий. На опубликованных аудиозаписях НАБУ слышно, как он обсуждает оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по мерам безопасности и демонстрирует осведомленность о Бюро.

Миндич и Цукерман

Александр Цукерман – 61-летний бизнесмен. Он уехал из Украины за несколько недель до операции НАБУ. По данным следствия, Цукерман — соорганизатор схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудник "бэк-офиса" по легализации средств.

Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в документе НАБУ о деле Миндича фигурирует президент Украины Владимир Зеленский.